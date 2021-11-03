В местном телеграм-канале рассказали, что это ученики луцкой школы №11. Именно они в свободное от уроков время решили поиграть в "Игру в кальмара".

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В школе №11 дети играют в "Игру кальмара" из одноименного сериала,

– говорится в сообщении.

Луцкие школьники играют в "Игру в кальмара": смотрите видео

Это уже не первая "Игра в кальмара" в Луцке

Ранее жители Луцка уже сообщали в сети: местные дети пытаются спародировать жестокие сцены из сериала прямо во дворе жилого дома.

В частности, девочка сначала считала, а потом осуществляла в сторону мальчиков "выстрел". Потом ребенок, на которого указали, падал на траву и делал вид, будто умирает.

Участниками игры были дети около 8 – 10 лет.

Такие игрушки малышей вызвали у взрослых неоднозначную реакцию.

В частности, одни люди пишут, что ничего необычного в этом нет и все поколения играли в похожие игры. Другие пользователи сети считают: для детей такие развлечения не годятся.

Сообщение с телеграм-канала "Лучаны":

В школе №11 дети играют в "Игру кальмара" из одноименного сериала.