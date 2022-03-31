Он оказался гражданином Украины. У диверсанта правоохранители обнаружили множество предметов для слежки и даже оружие. Такую информацию сообщили на странице Государственной пограничной службы Украины в Фейсбуке.

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По предварительным данным, у возможного участника ДРГ правоохранители обнаружили радиостанцию, сканирующую радиочастоты и флеш-носители. В частности, в мобильном телефоне нашли контакты лиц из России и возможную переписку с вражескими кураторами.

Также был произведен обыск помещения диверсанта. Там правоохранители обнаружили техприборы, оружие и патроны.

Фото из обысков дома участника ДРГ:

"Пограничники оперативно-розыскного отдела ОКПП "Киев" провели с мужчиной фильтрационные мероприятия, после чего передали сотрудникам Служба безопасности Украины", – говорится в сообщении ГНС Украины.