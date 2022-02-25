Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Оккупанты делают это для дестабилизации ситуации путем совершения диверсионных действий.

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По данным Минобороны, враг продолжает наступательную операцию против Украины по ранее избранным направлениям при поддержке дальней оперативно-тактической авиации и с применением высокоточного оружия дальнего действия.

В то же время, в районе проведения Операция объединенных сил продолжают удерживать позиции.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!