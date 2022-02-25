Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Оккупанты делают это для дестабилизации ситуации путем совершения диверсионных действий.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
По данным Минобороны, враг продолжает наступательную операцию против Украины по ранее избранным направлениям при поддержке дальней оперативно-тактической авиации и с применением высокоточного оружия дальнего действия.
В то же время, в районе проведения Операция объединенных сил продолжают удерживать позиции.
Как распознать диверсанта / Инфографика 24 канала