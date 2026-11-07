Около 200 диверсий в ЕС с 2022 года: как избежать вербовки российскими спецслужбами за рубежом

Показательным примером вражеской активности стал сентябрьский инцидент в румынском Брашове. Подробнее об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

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Каковы цели врага?

В разведке напомнили, что тогда в Румынии вспыхнул пожар недалеко от оборонного завода Carfil SA. За инцидентом стояла курируемая российскими спецслужбами сеть агентов, состоящая из гражданина Украины и двух белорусов.

Задержанные на территории Евросоюза злоумышленники готовили серию подобных преступлений. Правоохранители зафиксировали, что спецслужбы государства-агрессора систематически ищут исполнителей среди иностранцев, чтобы "пополнить расходный ресурс для диверсий".

По данным СЗРУ, наибольшее количество диверсий (21 %) с 2022 года пришлось на Польшу. Следователи уже установили более 170 исполнителей вражеских заданий, среди которых есть и украинцы.

Основное внимание российских кураторов сосредоточено на польских железнодорожных путях, логистических узлах, складах и военных предприятиях.

Основные цели Кремля: запугивание европейцев и подрыв военной помощи Украине. Поэтому Польша, через которую проходит основной поток этой помощи, стала главным объектом внимания российских спецслужб– пояснили в разведке.

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Привлечение людей с украинскими паспортами, добавляют в СЗРУ, дает Москве удобное алиби для отрицания собственной причастности. Кроме того, российская пропаганда рассчитывает разжечь антиукраинские настроения среди граждан стран, предоставивших убежище беженцам.

Ловушка от кураторов

Вербовщики "охотятся" за беженцами, находящимися в уязвимом положении: малообеспеченными, подростками, выходцами из временно оккупированных территорий или лицами с криминальным прошлым. В основном их ищут через тематические группы по трудоустройству в мессенджерах и соцсетях. Российские кураторы дают завербованным задания: от фотографирования объекта до его подрыва.

Как отметили в ведомстве, в большинстве случаев агенты не получают обещанных средств и быстро оказываются под шантажом со стороны кураторов. Российские спецслужбы относятся к завербованным как к расходному материалу, оставляя их один на один с угрозой длительного заключения.

Признаки опасности и противодействие врагу

Отмечается, что СЗРУ ведет постоянный обмен данными с европейскими партнерами для выявления каналов вербовки.

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Главными признаками опасности разведчики называют требование сохранения конфиденциальности отношений, предложения легко заработать за съемку инфраструктуры и попытки сбора личной информации.

Эффективным способом избежать вербовки является обращение за правовой помощью в правоохранительные органы страны пребывания или дипломатическое представительство Украины– подчеркнули в разведке.