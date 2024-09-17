Как отмечает СБУ, двое из задержанных – родные братья, а третий является их общим знакомым. Фигуранты готовили серию поджогов на объектах Укрзализныци по заказу российских спецслужб.

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Диверсии на железной дороге в Черновцах

В СБУ отмечают, что злоумышленники были завербованы россиянами через телеграмм-каналы, где те искали "легкого заработка".

Сначала подрывной деятельностью занимались только братья. В начале сентября на них вышел российский куратор и дал "тестовое" задание. Братья должны были за небольшое вознаграждение сделать семь провокационных граффити на разных улицах Черновцов.

После этого представитель российской спецслужбы предложил "более серьезную" работу – поджигать релейные шкафы, что должно было сорвать движение по железной дороге в регионе. Злоумышленники совершили первый поджог, а на второй – привлекли своего знакомого безработного черновчанина,

– пишут в СБУ.

После совершенного они отправляли заказчику фото и видеоотчет проделанной работы. Как свидетельствуют материалы производства, все последующие поджоги они планировали осуществлять втроем. Однако правоохранители задержали злоумышленников "по горячим следам". Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами деятельности в пользу врага.

Диверсии на объектах Укрзализныци / фото прокуратуры, СБУ

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Сейчас они находятся под стражей без права внесения залога. Мужчинам грозит пожизненное заключение.