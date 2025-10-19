Всего в 100 километрах от Украины: партизаны парализовали систему управления оккупантов
- Партизаны в Брянской области России вывели из строя ключевую башню связи, нарушив координацию оккупационных войск.
- Диверсия произошла в 100 километрах от границы с Украиной.
Партизаны провели точную диверсию на ключевом узле связи в Брянской области России. Из строя выведена башня, которая обеспечивала координацию оккупационных войск и пограничных подразделений.
Это произошло всего в 100 километрах от границы с Украиной. Детали в воскресенье, 19 октября, сообщили в "Атеш", передает 24 Канал.
Что известно о диверсии на Брянщине?
По словам партизан, нарушение связи сорвало координацию между российскими подразделениями, создав хаос в системе управления.
Оккупанты временно потеряли контроль над критически важным пограничным районом, что повлияло на их способность оперативно реагировать на угрозы.
К слову, удар пришелся на центры управления пограничной группировки, в частности подразделения Пограничной службы, 84-й инженерно-аэродромный батальон и полк внутренних войск Росгвардии. Эти формирования отвечали за логистику, охрану границы и инженерное обеспечение в районе.
Диверсия подтверждает: даже в глубоком тылу враг не может чувствовать себя в безопасности. Наша сеть продолжает систематически разрушать военную инфраструктуру оккупантов,
– отметили в "Атеш".
Место проведения диверсии на Брянщине / Фото "Атеш"
Что известно о других диверсиях "Атеш"?
- Накануне агенты повредили систему управления движением на железной дороге в Ростовской области. Это усложнило логистику оккупантов, в частности нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом.
- Кроме того, очередная диверсия произошла на железной дороге временно оккупированной части Запорожской области. Благодаря этому было временно заблокировано движение военных грузов врага.
- Также партизаны "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по производству ракет Х-59.