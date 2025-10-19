Укр Рус
19 октября, 07:14
2

Всего в 100 километрах от Украины: партизаны парализовали систему управления оккупантов

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • Партизаны в Брянской области России вывели из строя ключевую башню связи, нарушив координацию оккупационных войск.
  • Диверсия произошла в 100 километрах от границы с Украиной.

Партизаны провели точную диверсию на ключевом узле связи в Брянской области России. Из строя выведена башня, которая обеспечивала координацию оккупационных войск и пограничных подразделений.

Это произошло всего в 100 километрах от границы с Украиной. Детали в воскресенье, 19 октября, сообщили в "Атеш", передает 24 Канал.

Что известно о диверсии на Брянщине?

По словам партизан, нарушение связи сорвало координацию между российскими подразделениями, создав хаос в системе управления.

Оккупанты временно потеряли контроль над критически важным пограничным районом, что повлияло на их способность оперативно реагировать на угрозы.

К слову, удар пришелся на центры управления пограничной группировки, в частности подразделения Пограничной службы, 84-й инженерно-аэродромный батальон и полк внутренних войск Росгвардии. Эти формирования отвечали за логистику, охрану границы и инженерное обеспечение в районе.

Диверсия подтверждает: даже в глубоком тылу враг не может чувствовать себя в безопасности. Наша сеть продолжает систематически разрушать военную инфраструктуру оккупантов,
– отметили в "Атеш".


Место проведения диверсии на Брянщине / Фото "Атеш"

Что известно о других диверсиях "Атеш"?

  • Накануне агенты повредили систему управления движением на железной дороге в Ростовской области. Это усложнило логистику оккупантов, в частности нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом.
  • Кроме того, очередная диверсия произошла на железной дороге временно оккупированной части Запорожской области. Благодаря этому было временно заблокировано движение военных грузов врага.
  • Также партизаны "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по производству ракет Х-59.