Партизани провели точну диверсію на ключовому вузлі зв'язку в Брянській області Росії. З ладу виведено вежу, яка забезпечувала координацію окупаційних військ і прикордонних підрозділів.

Це сталося всього за 100 кілометрів від кордону з Україною. Деталі в неділю, 19 жовтня, повідомили в "Атеш", передає 24 Канал.

Дивіться також Понад 100 років для окупації: The Economist порахував, коли б Росія могла захопити всю Україну

Що відомо про диверсію на Брянщині?

За словами партизан, порушення зв'язку зірвало координацію між російськими підрозділами, створивши хаос у системі управління.

Окупанти тимчасово втратили контроль над критично важливим прикордонним районом, що вплинуло на їхню здатність оперативно реагувати на загрози.

Пожежа на вежі зв'язку: дивіться відео

До слова, удар припав на центри управління прикордонного угруповання, зокрема підрозділи Прикордонної служби, 84-й інженерно-аеродромний батальйон і полк внутрішніх військ Росгвардії. Ці формування відповідали за логістику, охорону кордону та інженерне забезпечення в районі.

Диверсія підтверджує: навіть у глибокому тилу ворог не може почуватися в безпеці. Наша мережа продовжує систематично руйнувати військову інфраструктуру окупантів,

– наголосили в "Атеш".



Місце проведення диверсії на Брянщині / Фото "Атеш"

Де партизани провели диверсію: дивіться відео

Що відомо про інші диверсії "Атеш"?