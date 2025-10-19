Усього за 100 кілометрів від України: партизани паралізували систему управління окупантів
- Партизани в Брянській області Росії вивели з ладу ключову вежу зв'язку, порушивши координацію окупаційних військ.
- Диверсія сталася за 100 кілометрів від кордону з Україною.
Партизани провели точну диверсію на ключовому вузлі зв'язку в Брянській області Росії. З ладу виведено вежу, яка забезпечувала координацію окупаційних військ і прикордонних підрозділів.
Це сталося всього за 100 кілометрів від кордону з Україною. Деталі в неділю, 19 жовтня, повідомили в "Атеш", передає 24 Канал.
Дивіться також Понад 100 років для окупації: The Economist порахував, коли б Росія могла захопити всю Україну
Що відомо про диверсію на Брянщині?
За словами партизан, порушення зв'язку зірвало координацію між російськими підрозділами, створивши хаос у системі управління.
Окупанти тимчасово втратили контроль над критично важливим прикордонним районом, що вплинуло на їхню здатність оперативно реагувати на загрози.
Пожежа на вежі зв'язку: дивіться відео
До слова, удар припав на центри управління прикордонного угруповання, зокрема підрозділи Прикордонної служби, 84-й інженерно-аеродромний батальйон і полк внутрішніх військ Росгвардії. Ці формування відповідали за логістику, охорону кордону та інженерне забезпечення в районі.
Диверсія підтверджує: навіть у глибокому тилу ворог не може почуватися в безпеці. Наша мережа продовжує систематично руйнувати військову інфраструктуру окупантів,
– наголосили в "Атеш".
Місце проведення диверсії на Брянщині / Фото "Атеш"
Де партизани провели диверсію: дивіться відео
Що відомо про інші диверсії "Атеш"?
Напередодні агенти пошкодили систему управління рухом на залізниці в Ростовській області. Це ускладнило логістику окупантів, зокрема порушено графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом.
Окрім того, чергова диверсія сталася на залізниці тимчасово окупованої частини Запорізької області. Завдяки цьому було тимчасово заблоковано рух військових вантажів ворога.
Також партизани "Атеш" підірвали залізничні колії у Смоленську, які ведуть до заводу з виробництва ракет Х-59.