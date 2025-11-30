Должен был перекидывать резервы к фронту: в тылу России "АТЕШ" уничтожил военный электровоз

Агенты "АТЕШ" провели диверсию на критической инфраструктуре в тылу России. На железной дороге в Брянске уничтожен электровоз оккупантов.

Ликвидация локомотива нанесла проблемы в логистике врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "АТЕШ".

Какие последствия диверсии в Брянске?

В Брянске агенты военного движения "АТЕШ" целенаправленно уничтожили электровоз врага на железнодорожных путях. Россияне благодаря ему перевозили военный груз ближе к фронту на приграничье.

Брянск является ключевым логистическим узлом, обеспечивающим поставки Северной группировки оккупантов и переброску резервов в приграничные области,

– говорится в сообщении.

Диверсия на железной дороге в России: смотрите видео

Как отмечают агенты, уничтожение локомотива в этом узле усложнило работу железной дороги и изменило графики движения эшелонов. Боеприпасы, технику и топливо россияне готовили отправлять на Сумское направление.

