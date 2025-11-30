Должен был перекидывать резервы к фронту: в тылу России "АТЕШ" уничтожил военный электровоз
- Агенты "Атеш" уничтожили электровоз в Брянске, что усложнило логистику оккупантов.
- Ликвидация электровоза нарушила поставки военных грузов на Сумское направление.
Агенты "АТЕШ" провели диверсию на критической инфраструктуре в тылу России. На железной дороге в Брянске уничтожен электровоз оккупантов.
Ликвидация локомотива нанесла проблемы в логистике врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "АТЕШ".
Смотрите также В Ростове агенты "АТЕШ" сожгли локомотив оккупантов, который должен был везти припасы на фронт
Какие последствия диверсии в Брянске?
В Брянске агенты военного движения "АТЕШ" целенаправленно уничтожили электровоз врага на железнодорожных путях. Россияне благодаря ему перевозили военный груз ближе к фронту на приграничье.
Брянск является ключевым логистическим узлом, обеспечивающим поставки Северной группировки оккупантов и переброску резервов в приграничные области,
– говорится в сообщении.
Диверсия на железной дороге в России: смотрите видео
Как отмечают агенты, уничтожение локомотива в этом узле усложнило работу железной дороги и изменило графики движения эшелонов. Боеприпасы, технику и топливо россияне готовили отправлять на Сумское направление.
Недавние потери врага
Морские дроны СБУ Sea Baby попали и повредили подсанкционные танкеры Kairos и Virat, сообщили источники 24 Канала в СБУ. Суда входят в российский "теневой флот".
Недавно под ударом был аэродром Саки во временно оккупированном Крыму. Среди пораженных целей – командно-диспетчерский пункт, склады БпЛА "Орион" и несколько систем ПВО.
За три дня украинские военные ликвидировали российского вооружения на около 60 миллионов долларов. Речь идет о системах "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2".