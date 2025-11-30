Мав перекидати резерви до фронту: у тилу Росії "АТЕШ" знищив військовий електровоз

Агенти "АТЕШ" провели диверсію на критичній інфраструктурі в тилу Росії. На залізниці в Брянську знищено електровоз окупантів.

Ліквідація локомотива завдала проблем в логістиці ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "АТЕШ".

Які наслідки диверсії у Брянську?

У Брянську агенти військового руху "АТЕШ" цілеспрямовано знищили електровоз ворога на залізничних коліях. Росіяни завдяки йому перевозили військовий вантаж ближче до фронту на прикордоння.

Брянськ є ключовим логістичним вузлом, що забезпечує постачання Північного угруповання окупантів та перекидання резервів до прикордонних областей,

– йдеться в повідомленні.

Диверсія на залізниці в Росії: дивіться відео

Як зазначають агенти, знищення локомотива у цьому вузлі ускладнило роботу залізниці та змінило графіки руху ешелонів. Боєприпаси, техніку та паливо росіяни готували відправляти на Сумський напрямок.

