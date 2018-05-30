12:40
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Дизайн Xiaomi Mi8 рассекретили за день до официального анонса: фото

208 Читати новину українською
Xiaomi Mi8
Xiaomi Mi8 / Фото из свободных источников

Перед официальным анонсом нового флагманского смартфона Xiaomi Mi8 в сети появилось большое количество качественных изображений устройства от производителей аксессуаров. И теперь у пользователей есть возможность рассмотреть дизайн смартфона.

Об этом сообщает Android Pure.

Читайте также: Появилась информация о стоимости инновационного смартфона Vivo Apex: цена кусается

Судя по рендерам, у Xiaomi Mi8 будет не только вырез на экране под систему 3D-сканирования лица, но и нижняя рамка. На обратной стороне нет датчика отпечатков пальцев, так что он может быть интегрирован в дисплей. По слухам, такое расположение дактолоскопа будет реализовано только в более дорогой версии смартфона, тогда как в базовой модели он разместится сзади.

Xiaomi Mi8
Топовая версия Xiaomi Mi8 получит функцию 3D-сканирования лица

Xiaomi Mi8
Дизайн нового Xiaomi Mi8 рассекретили за день до официального анонса

Xiaomi Mi8 получит 6,2-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+, 8-ядерный процессор Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной памяти, накопитель до 256 ГБ, двойную основную камеру с модулями на 20 Мп и 16 Мп, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3300 миллиампер часов.

Xiaomi Mi8
В базовой версии Xiaomi Mi8 сканер отпечатков пальцев разместят на задней панели

Стоит отметить, что новинку представят 31 мая вместе с Mi Band 3 и MIUI 10.

Теги: Техно Смартфоны Xiaomi Китай
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук