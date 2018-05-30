Дизайн Xiaomi Mi8 рассекретили за день до официального анонса: фото

Перед официальным анонсом нового флагманского смартфона Xiaomi Mi8 в сети появилось большое количество качественных изображений устройства от производителей аксессуаров. И теперь у пользователей есть возможность рассмотреть дизайн смартфона.

Об этом сообщает Android Pure.

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Судя по рендерам, у Xiaomi Mi8 будет не только вырез на экране под систему 3D-сканирования лица, но и нижняя рамка. На обратной стороне нет датчика отпечатков пальцев, так что он может быть интегрирован в дисплей. По слухам, такое расположение дактолоскопа будет реализовано только в более дорогой версии смартфона, тогда как в базовой модели он разместится сзади.



Топовая версия Xiaomi Mi8 получит функцию 3D-сканирования лица



Дизайн нового Xiaomi Mi8 рассекретили за день до официального анонса

Xiaomi Mi8 получит 6,2-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+, 8-ядерный процессор Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной памяти, накопитель до 256 ГБ, двойную основную камеру с модулями на 20 Мп и 16 Мп, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3300 миллиампер часов.



В базовой версии Xiaomi Mi8 сканер отпечатков пальцев разместят на задней панели

Стоит отметить, что новинку представят 31 мая вместе с Mi Band 3 и MIUI 10.