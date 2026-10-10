Об этой позиции рассказал Владимир Зеленский в телефонном интервью, сообщает издание Axios.

Что сказал Зеленский о соглашении?

По словам президента, Россия должна согласиться не проводить атаки на электростанции, подстанции и нефтеперерабатывающие заводы в течение зимнего периода.

Украинская делегация находилась во Флориде по приглашению спецпосланника Стива Виткоффа для обсуждения идей по завершению войны. Однако в ходе переговоров американская сторона ни словом не обмолвилась о подготовке дизельного соглашения с Москвой. О телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным Киев узнал лишь за час до официального анонса.

Похоже, что они, с одной стороны, воспользовались этой возможностью, чтобы встретиться с нами, а с другой – позвонили Путину и договорились об этом,

– сказал Зеленский.

Он назвал эту договоренность подарком российскому диктатору на день рождения, который тот отмечал 7 октября. Президент также сравнил ситуацию с прошлогодним саммитом на Аляске, когда Вашингтон пошел на уступки Москве, ничего не получив взамен.

Что он получил? Еще больше российского дизеля для американцев? Это показывает слабость мира,

– отметил президент.

Несмотря на возмущение, Киев не отказывается от американского посредничества, поскольку помощь США необходима для прекращения войны.

Что этому предшествовало?

Согласно условиям соглашения, Россия сможет поставить на мировые рынки до 1,8 миллиона тонн дизельного топлива благодаря временному исключению из санкций. На критику со стороны Украины Дональд Трамп ответил коротким "Окей", поблагодарив Путина и заверил, что Соединенные Штаты остаются сильным партнером.

Как уже сообщалось на нашем сайте, во время общения с прессой американский лидер уклонился от ответа на вопрос о затягивании войны из-за таких уступок. Он лишь подчеркнул, что миру нужна нефть, поэтому США рады получить российское топливо.

Напомним, ранее мы писали, что Россия пытается использовать усиление ударов по украинской энергетике для давления на переговорах. По данным источников, Москва требует отмены санкций именно в обмен на энергетическое перемирие и прекращение огня в акватории Черного моря.