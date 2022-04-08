Глава Луганской ОГА добавил, что они чувствуют окончание подготовки к массовому наступлению в Луганской и Донецкой областях.

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Глава Луганской ОГА о ситуации в регионе

Сергей Гайдай добавил, что враг пытается прорвать линию оборона на определенных направлениях на постоянной основе. По его словам, 7 апреля с 4 часов утра до позднего вечера продолжался бой за Рубежное.

Слава Богу, закончился хорошо для наших защитников. Потому что отбили несколько танков, несколько БТРов и где-то до 50 врагов уничтожили полностью,

– рассказал глава Луганской ОГА.

Гайдай добавил, что они фиксируют увеличение обстрелов, попыток атак, враг накапливает силы. Однако он подчеркнул, что это еще не прорыв.

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