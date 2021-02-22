Юлия Тимошенко пытается вернуться во власть, чтобы зарабатывать на коррупционных газовых схемах миллиарда. Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук в блоге на "Лига", комментируя заявления Тимошенко о необходимости возвращения к системе тарифообразования на коммунальные услуги, которая действовала до 2014 года.Юлия Тимошенко пытается вернуться во власть, чтобы зарабатывать на коррупцио

"ОНА все еще надеется, что в результате демагогии и обмана людей сможет в очередной раз вернуться в исполнительную власть и получить возможность зарабатывать на коррупционных схемах, которые существовали до 2014 года", – написал Кушнирук.

По словам эксперта, система тарифообразования, которую требует вернуть Юлия Тимошенко, является полностью коррупционной и государство уже потеряло на ней миллиарды.

Система тарифов на тепло и газ, существующая до 2014 года, формировала огромную коррупцию и фантастические убытки "Нафтогаза", предприятий теплокоммунэнерго, которые затем покрывались за государственный счет. Разница между ценами на газ для населения и коммерческих потребителей ежегодно давала возможность "зарабатывать" более миллиарда долларов владельцам частных облгазов. Они списывали на потребление населением значительно больший объем газа, чем было на самом деле, а разницу продавали коммерческим потребителям во много раз дороже,

– отметил Кушнирук.

Он напомнил, что только в 2009 году на покрытие убытков компании "Нафтогаз" из госбюджета было выделено в долларовом эквиваленте более чем 3 миллиарда долларов.

"Таким образом, именно эту систему отношений в коммунальном секторе, коррупции и государственных долгов Тимошенко требует сейчас вернуть", – подытожил Кушнирук.

Напомним, с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения, и домохозяйства могут свободно менять газового поставщика, выбирая лучшие условия, в частности, самую низкую цену на газ.