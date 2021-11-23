Россия на протяжении всего 2021 года приложившая все усилия не на то, чтобы заполнить ПХГ принадлежащие в той или иной степени "Газпрому" в Европе, а на то, чтобы их опустошить, продолжила игру в имитацию наращивания экспорта газа в ЕС и как следствие, продолжила тактику давления и шантажа.

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Например, вашему вниманию нынешние показатели поставок природного газа Россией в ЕС за пока еще не прошедший ноябрь. Конечно, может на первый взгляд показаться, что Россия и вправду нарастила экспорт, увеличив поставки по ГТС Украины с 56,3 миллиона кубов в сутки, до 109,6 миллиона кубов в сутки, через свою сеть с 192,8 миллиона кубов до 213,5 миллиона кубов, а транзит через Беларусь с 10,5 миллиона кубов до 53,7 миллиона кубов. Но, не спешите с выводами.

Вашему вниманию показатели за ноябрь 2020 года, какой был экспорт российского газа ровно год назад? При почти таком же, как и сейчас прямом экспорте из России в ЕС, транзит через Украину составлял 175 – 180 миллионов кубов в сутки, а транзит через Беларусь был в пределах 105 – 110 миллионов кубов в сутки. И это при том, что зима 2020 года прогнозировалась теплой и, необходимости в предельной загрузке трубопроводов не было.

Куда интереснее показатели экспорта в ноябре 2019, когда через ГТС Украины транзит составлял 280 – 310 миллионов кубометров в сутки, через Беларусь – 110 миллионов кубов, а напрямую из России в Европу в среднем 175 миллионов кубометров в сутки.

Аналогичную ситуацию можно было наблюдать и в ноябре 2018 и 2017 и так далее. Это в свою очередь говорит о том, что Россия на сегодняшний день умышленно снизила транзит через Украину и Беларусь, используя имеющиеся у ней трубопроводы, которых недостаточно для обеспечения Европы необходимым количеством газа.

Россия умышленно избегает использования максимального потенциала ГТС Украины и Беларуси, не имея при этом возможности их компенсировать своими мощностями.

Более чем очевидно, что это делается осознанно, с целью принудить ЕС ускорить сертификацию "Северного потока-2". Но, даже если это и удастся Москве, что вряд ли, она все равно не имела бы возможности использовать мощности СП-2 на все 100%.

Согласно энергетическим директивам ЕС "Газпром" может использовать лишь 50% от объема экспортных мощностей "Северного потока-" или 27,5 миллиарда кубометров в год. Грубо говоря, при действующих директивах прямой российский экспорт газа в Европу увеличился бы примерно на 75 миллионов кубометров в сутки, что не может полностью заменить и даже частично компенсировать ГТС Украины.

Поэтому Москве нужно не только ускорить сертификацию СП-2, но и вынудить ЕС отменить действие энергетических директив на российский трубопровод. Именно по этой причине игра в имитацию наращивания экспорта газа продолжается.