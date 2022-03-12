Поезда будут загружаться примерно 15 контейнерами. Их содержимое состоит из следующего: спальные мешки, кариматы, подгузники, консервы, питьевая вода, теплая одежда и детское питание. Также медицинские средства, такие как шприцы, пластыри и марлевые бинты.

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Так, сначала DB Schenker и DB Transa-Spedition собирают грузы и везут их в берлинский хаб, где упаковываются в контейнеры и транспортируются грузовым поездом DB Cargo в Польшу для дальнейшей перевозки в Украину.

Первый такой поезд с гуманитарным грузом отправился в ночь на пятницу, 11 марта, с сортировочной станции Седин под Берлином. В целом таким образом в Украину планируют доставить 350 тонн гуманитарной помощи.

Этот проект реализуется благодаря сотрудничеству между польским филиалом DB Cargo, "Укрзализныцей" и командой DB Schenker на площадке в Польше.

В правительстве также отметили, что DB организовала горячую линию для железнодорожного моста в Украину. Там можно зарегистрировать груз, а также согласовать его перевозку.

Отмечается, что горячая линия работает по будням с 8:00 до 20:00. Телефон: 030 720220640. Почтовый адрес: bahnenbruecke-ukraine@deutschebahn.com.