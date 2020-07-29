Главный секрет эффективности в коммуникациях – это выстраивание правильных алгоритмов и построение системной работы.

Такое мнение, говоря о результатах работы над проектом "Коронавирус_інфо", в проекте сайта "Украинская правда" "Украина после карантина" высказал основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко.

"Развитие (проекта "Коронавирус_інфо" – прим. ред) было стремительным и оно происходило в два этапа. Первый – сразу после запуска проекта. В первые 4-5 дней порядка 250 тысяч пользователей подписались на нас в Telegram, и около 1,5 млн пользователей в нашем Viber-сообществе. И здесь нет никакого "супер-секрета". Я вообще убежден, что нет никакой волшебной таблетки. Есть понятные системные вещи, выполняя которые – ты получишь необходимый результат", – рассказал сооснователь ИКМ.

По его словам, большую роль в успешности проекта также сыграли синергия и взаимодействия с различными партнерами, в том числе с Минцифрой и администрацией мессенджеров Viber и Telegram.

Мы использовали разные инструменты продвижения, в том числе коммуницировали с администрацией Viber, они сильно помогали в продвижении. Это был совместный большой труд, который принес результат – 3,5 млн аудитория только в вайбер-группе, которая больше многих телеканалов и медиа-холдингов. Нам также очень помогал с коммуникацией офиса Telegram Михаил Федоров и Министерство цифровой трансформации. Они сыграли очень важную роль. Была полная синергия, что дало сильный толчок, – отметил Виктор Березенко.

Он также подчеркнул, что идея создания проекта "Коронавирус_інфо" была продиктована необходимостью, поскольку в самом начале эпидемии людям был необходим надежный информационный ресурс.

"Глядя на бардак, который был везде и видя, что получить достоверные данные неоткуда, мы поняли, что надо сделать: первое – систематизировать и дать людям информацию из одного достоверного источника. И второе – мы в состоянии это сделать. Когда ты понимаешь, что какой-то вызов ты можешь принять и отработать его качественно, то ты конечно же его берешь и делаешь. И так у нас сложилось", – подытожил сооснователь Института когнитивного моделирования.