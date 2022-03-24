Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый на брифинге, сообщает 24 канал.

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По его словам, в городе обустроили центр, помогающий беженцам трудоустроиться. В частности, для них ищут работу на уже работающих предприятиях.

Важно, чтобы предприятия работали больше, потому что для победы нужны продукты, налоги и деньги. Экономика должна работать,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Мэр Львова также подчеркнул, чтобы строительные компании возобновляли активные работы, потому что людям нужно жилье. Кроме того, в городе выделяют землю под коттеджные городки, которые будут быстро строить, потому что всем, в частности, беженцам, нужно жилье.

Напомним, что за неделю работы программы релокации из зоны боевых действий перевезли 40 предприятий, 18 из них возобновили свою работу на новом месте. Еще 299 – приготовились к перемещению.

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