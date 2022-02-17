Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал американский писатель, журналист журнала The New Yorker Джошуа Яффа. В то же время он подчеркнул, что Украина не должна учитывать такие требования главы Кремля.
Актуально Украину хотят видеть в НАТО, но не все члены, – Зеленский
У Путина есть четкие требования
По словам журналиста, у Путина достаточно четкие требования. В частности они касаются расширения НАТО.
И действительно, для него вероятное будущее членство Украины в НАТО – это красная линия. Конечно, можно плевать на его красную линию, но Путин дает четко знать, что для него эта тема болезненна.
Напомним, что Путин неоднократно выражал свое "беспокойство" из-за возможного членства Украины в НАТО. В Кремле убеждены, что расширение Альянса на Восток является "бесконечным и опасным".
Вступление Украины в НАТО: главные новости
- Владимир Путин в декабре 2021 года решился выдвинуть США и самому Альянсу ультиматум, который назвал "гарантии безопасности" для России.
- Среди требований Кремля есть и о нерасширении НАТО путем присоединения Украины.
- Хотя Россия получила категорический отказ альянса, Путин не останавливается и постоянно требует "гарантий безопасности".