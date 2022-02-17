Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал американский писатель, журналист журнала The New Yorker Джошуа Яффа. В то же время он подчеркнул, что Украина не должна учитывать такие требования главы Кремля.

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У Путина есть четкие требования

По словам журналиста, у Путина достаточно четкие требования. В частности они касаются расширения НАТО.

И действительно, для него вероятное будущее членство Украины в НАТО – это красная линия. Конечно, можно плевать на его красную линию, но Путин дает четко знать, что для него эта тема болезненна. Джошуа Яффа Американский журналист

Напомним, что Путин неоднократно выражал свое "беспокойство" из-за возможного членства Украины в НАТО. В Кремле убеждены, что расширение Альянса на Восток является "бесконечным и опасным".

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