Российские войска уничтожают украинскую гражданскую и военную инфраструктуру. Сейчас оккупанты сменили приоритет – оккупанты концентрируют ударные силы на железнодорожных сообщениях Украины.

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Обстреливая железные дороги, россияне пытаются обрезать пути помощи, которая в большинстве своем отправляется поездами в горячие точки и нуждающиеся в них города.

Российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в том числе с привлечением стратегических бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок. Пытаются разрушить пути поставок военно-технической помощи от государств-партнеров. Для этого концентрируют удары по железнодорожным узлам,

– заявили в Генштабе.

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