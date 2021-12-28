40-летнего задержанного уже передали сотрудникам Службы безопасности Украины. В сети опубликовали фото боевика и уточнили, что он жалуется на службу в рядах врага.

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"Филя" о российских военных на Донбассе

Задержанный утверждает, что на оккупированный Донбасс постоянно приезжают кадровые российские военные. При этом, с боевиками они обращаются они крайне жестоко – издеваются над ними, шантажируют и требуют деньги. По словам "Фили", были даже случаи, когда те застрелили кого-то из его "коллег".

"Филю" задержали возле украинских позиций / Фото из телеграма "Оперативный ВСУ"

Наемники не хотят продолжать службу

Боевик подчеркнул, что таких, как он российские военные считают лишь "пушечным мясом". Мол, их не жалко бросить на амбразуру или подставить "живым щитом" под цели и работу снайпера. "Филя" признался, что большинство боевиков не хотят продолжать службу в незаконных вооруженных формированиях. Они всячески пытаются освободиться, но сделать это нелегко.

Оружие и форму привозят из России

Он также заявил, что вооружение, военную технику и форму привозят на оккупированный Донбасс именно из государства-агрессора. Его берцы, например, изготовлены на российской обувной фабрике ДОФ. Об этом свидетельствует бирка, которая на них нашита.

Российские берцы, в которых пришел боевик / Фото из телеграма "Оперативный ВСУ"

Украинские военные задержали боевика: что еще известно

Накануне в ООС сообщили, что задержали пособника оккупантов. Он был одет в российскую форму и у него был "паспорт" псевдореспублики.

Удалось установить, что задержанный с 2006 по 2012 год отбывал наказание в местах лишения свободы из-за обвинений в умышленном убийстве.

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Повний текст допису в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ":

"Орк" ФИЛЯ, якого вчора затримали наші військові, та який, за його словами, добровільно пішов до нас здаватися, почав розповідати про службу в недореспубліках. Вказав, що кадрові російські військові, які прибувають до 6 омсп 2 АК на ротаційній основі, постійно здійснюють рознос особового складу, знущаються з них. Б'ють, шантажують, вимагають гроші і можуть навіть застрелити. Наголосив, що російські вояки "орків" сприймають, як гарматне м'ясо, яке можна кинути на амбразуру чи підставити живим щитом під цілі та роботу снайпера. Більшість "орків" не бажають проходити службу в недореспубліках і намагаються звільнитися. Розповів, що озброєння, військова техніка, оснащення, форма та інше завозиться з Московії цілими партіями. На фото можна побачити берці москальського виробництва. Ось така вона русич весна, хоч не хоч, а ти болото. Вірте в Збройні сили України. За нами перемога!