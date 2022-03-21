Детали раскрыл Дмитрий Живицкий – глава Сумской ОВА. Он отметил, что на месте происшествия уже работают аварийные бригады завода и ГСЧС.

Отметьте На "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака: в ОВА предупредили об опасности

Направление ветра и населенные пункты, которые оказались под угрозой: Новоселица. Для Сум пока угрозы нет (направление ветра не на город),

– заявил Живицкий.

Об утечке аммиака глава Сумской ОВА сообщил около 04:30. Живицкий напомнил местным жителям, что аммиак – легче воздуха. Поэтому для защиты стоит находиться в укрытиях, подвалах и на нижних этажах домов.

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