Донорамами Фонда станут преимущественно государства-члены ЕС, а также международные компании и корпорации. Об этом сообщили 6 апреля.

К теме ЕС обеспечит Украину топливом, чтобы избежать продовольственного кризиса

Консолидированные средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате боевых действий на территории Украины, начатых российской военной агрессией,

– говорится в сообщении.

По предварительным договоренностям, Минэнергетики Украины будет координировать запросы украинских компаний, нуждающихся в возобновляемых работах.

Выбирать поставщиков будут международные закупочные агентства с опытом в области энергетики. Предпочтение в закупках будут давать украинским производителям.

"Я очень благодарю наших партнеров из Энергетического сообщества за четкую позицию в поддержке Украины и создание такого Фонда", – подчеркнул Министр энергетики Герман Галущенко.