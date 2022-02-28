Защитникам Украины удается успешно ликвидировать вражескую технику и солдат. Потери России уже составляют 4500 человек, счет боевых машин и техники ушел на сотни. Деморализованные солдаты сдаются в плен.

Кстати ВСУ по всем направлениям удерживают оборону определенных рубежей

Для ВСУ передали "Корсары" и "Скифы"

Несмотря на тотальное поражение на всех фронтах и ​​сферах, враг не останавливает наступление и обстрелы городов. ВСУ продолжают активную борьбу с оккупантами.

Государственное предприятие "ГосККБ "Луч" передало ВСУ десятки комплексов "Скиф" и "Корсар". Комплексы должны были идти на экспорт, но для украинских воинов они сейчас более необходимы.

В предприятии напоминают, что интерфейс в комплексах "Скиф" может быть на арабском языке. Для того чтобы изменить язык интерфейса, нужно перед включением тумблера питания зажать четыре нижних кнопки.

Государственные комплексы уже активно уничтожают оккупантов / Фото Свобода

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