24 Канал пишет со ссылкой на Броварского городского голову Игоря Сапожко, что боец погиб 15 ноября 2024 года.
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Что известно о гибели Героя
Военнослужащий Дмитрий Безверхов погиб 15 ноября 2024 года в городе Лиман Краматорского района Донецкой области от смертельных ранений, в результате обстрела управляемыми авиационными бомбами,
– рассказал городской голова.
Он отметил, что прощание с Дмитрием Безверховим и отпевание состоялось 18 ноября в 11:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы, что на улице Героев Украины, 22-А.
Похоронили бойца на Аллее Славы, что на улице Олега Оникиенко,136.
Искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Алексеевича... Вечная и светлая память Герою-защитнику!
– заявил Сапожко.
Редакция искренне сочувствует невосполнимой потере. Вечная слава и память Герою!