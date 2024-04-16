Дмитрий Капранов ушел из жизни в возрасте 56 лет. По словам друга писателя, Капранов имел проблемы с сердцем и умер от сердечного приступа.
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"Врачи говорили, что все нормально"
Мне совершенно не хочется сейчас что-то комментировать, просто скажу: что братья Капрановы – это часть моей Вселенной. Мне настолько горько, что не способен сейчас даже подобрать слова... Для меня Украина – это они. Дмитрий имел проблемы с сердцем, болел. Мы все переживали, но врачи говорили, что все нормально. А тут стало плохо утром – и все. Позавчера мы еще виделись – он так шутил хорошо,
– поделился Саша Лирник.
Лирник также рассказал, что свой следующий сценарий он написал именно о братьях Капрановых – они также играли в кино.
"Они оба для меня – и Дмитрий, и Виталий – очень родные мне люди. Часто знакомые говорили, что даже не могут их различить – настолько похожи. Я могу их различить, но специально этого не делал, потому что они – одно целое. Я всегда обращался "братик", и они меня так называли. Они и писатели, и сценаристы, и артисты, и певцы, и кобзари – очень талантливые. В кино у меня снимались, а следующий сценарий я о них написал. Но, видите, какая беда произошла", – добавил Сашко Лирник.
По словам Лирника, вместе с Дмитрием ушла часть его души.
Украина получила еще одну трагическую весть
- Вечером 15 апреля стало известно, что погиб военный Павел Петриченко. О смерти воина сообщила его сестра Марина Петриченко.
- Петриченко был активистом, младшим сержантом, бойцом 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и аэроразведчиком. Воевал на Херсонском и Донецком направлениях.
- До войны Павел был проектным менеджером, вел бизнес. Перед полномасштабным вторжением вел проекты у Сергея Притулы. Также Петриченко был активистом и одним из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк",.