В эксклюзивном интервью для 24 Канала бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал, предлагал ли ему президент Владимир Зеленский возглавить посольство Украины в США.

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Кулеба отметил, что не будет комментировать, получал ли он такое предложение от президента.

Я не комментирую, кто кому что предлагал. Я считаю, что это исключительно прерогатива президента– пояснил экс-министр.

Он добавил, что не считает уместным публично подтверждать или опровергать возможное предложение, ведь решение должен объявить сам Зеленский.

Мне сейчас сидеть и говорить: "Нет, не предлагал" или говорить: "Так, предлагал, но я отказался" – это все такая гордыня и лукавство– подчеркнул Кулеба.

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Почему Украине нужен посол в США

Кулеба также пояснил, что отсутствие украинского посла в Вашингтоне может стать серьезной проблемой уже с января 2027 года. По его словам, американская политика все больше сосредотачивается не только в Белом доме, но и в Конгрессе, где Украине необходимо налаживать новые контакты.

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Посол должен постоянно работать с конгрессменами и сенаторами, формировать новый круг поддержки Украины и доносить украинскую повестку дня до американских политиков. Впрочем, Кулеба убежден, что кандидат на эту должность должен быть человеком, которому президент доверяет и с которым ему комфортно работать.