Как сообщил сам Дмитрий Ламза, он сейчас не в розыске, как написали многие СМИ, однако ТЦК подает его в розыск. А все из-за того, что повестка была отправлена очень поздно. В то же время Укрпочта письменного ответа так и не предоставила.

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Дмитрий Ламза не получил письмо о повестке вовремя

Вот и моя очередь пришла лично почувствовать нововведения государства. Сегодня, 15 октября, мне в почтовый ящик вложили уведомление о получении заказного письма (формы Ф.22-а). Взяв в руки эту бумажку, я был шокирован, что вложен он был аж 8.10.2024 года (версия почты). Как так?! Я каждый день проверяю ящик, поскольку постоянно получаю документы из разных учреждений. И только сегодня, подчеркиваю, 15.10.2024, я получаю сообщение, которое якобы вложено 08.10.2024,

– написал Ламза.

По его словам, он сразу позвонил на горячую линию Укрпочты и оставил официальную жалобу. Но там сообщили, что письмо-повестка поехало обратно в ТЦК, парень даже не увидел его.

Сообщение об отправке повестки / Фото из фейсбука Дмитрия Ламзы

Дмитрий Ламза возмущен такими действиями почты и требует от компании понести ответственность.

"Что за профанация работы? И такая ситуация будет везде, потому что работникам Укрпочты безразлична судьба людей. Согласно постановлению КМУ №560, мне должны были позвонить, но никакого звонка от работников ТЦК я не получал!" – акцентировал он.

Также Ламза пообещал посетить Оболонское ТЦК и выяснить детали. В комментарии ТСН он объяснил, что похожая проблема есть не только у него, потому что в подъезде лежит много таких бумажек.

На горячей линии Укрпочты парню сказали, что почтальон не успела положить письмо-повестку. Но поскольку ему никто не позвонил, будет подавать в суд.

"В постановлении написано: позвонить. На конверте номер телефона был написан. Сейчас я буду обращаться в суд, буду подавать на Укрпочту, потому что они нарушили мое право на информирование. Возмещение морального вреда – этого мне не надо. (...) Эти три дня вместо того, чтобы работать, проводить уроки, я вынужден стоять в очередях. Мне сообщали о том, что вынесут выговор почтальону. Но при чем почтальон? Она мне принесла эту бумажку тогда, когда ей дали ее в руки", – рассказал Ламза.

В следующем посте он отметил, что не находится в розыске, как об этом написал ряд СМИ, но попадет туда, если оставит дело без движения. Поэтому сейчас директор школы принимает все юридические меры, чтобы повестка не имела статус "не вручена".

С работниками почты он говорил несколько раз по телефону, но ждет от них письменный ответ.

Я не прячусь и никогда этого не делал, привык поступать в пределах и образом, предусмотренным законом. Из-за халатности или умышленных действий работников отделения Укрпочты я вынужден бегать по кабинетам и что-то кому-то доказывать. (...) От Укрпочты мне нужно доказательство действительной даты вложения. В противном случае требую публичного признания, что о письме работники Укрпочты проинформировали меня с нарушениями,

– резюмировал Ламза.