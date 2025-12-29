Ряды Небесного войска пополнил молодой защитник с Тернопольщины Дмитрий Пилипюк

Украина потеряла еще одного своего отважного сына. На фронте погиб Дмитрий Пилипюк из Подволочиской громады, что на Тернопольщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Подволочиский поселковый совет.

Смотрите также Тернополянин Михаил Грицишин пополнил ряды Небесного войска

Что известно о Дмитрии Пилипюке?

Дмитрий родился в 1993 году в селе Хмелиска.

Он был солдатом 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.

Свой последний бой он принял еще 4 июля 2025 года в районе Волчанска Харьковской области.

Дмитрий отдал свою жизнь, защищая независимость, свободу и будущее Украины. Его подвиг навсегда останется в памяти общества,

– написали в поселковом совете.

Дома воина встретили 28 декабря.

Прощание начнется 29 декабря во дворе его, а похоронят защитника Украины на сельском кладбище рядом с погибшими Героями.

24 Канал выражает соболезнования родными и близкими павшего Дмитрия Пилипюка. Вечная и светлая память воину!

Другие потери