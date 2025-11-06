Имеет редкую болезнь, – экстренер Дмитрия Пищикова, который сопровождал Анджелину Джоли
- Дмитрий Пищиков, кандидат в мастера спорта по боевому самбо, задержан военнослужащими ТЦК во время сопровождения Анджелины Джоли, имеет редкое заболевание суставов и считается ограниченно годным.
- Экстренер Пищикова, Вячеслав Шульга, рассказал, что Пищикову требуется дорогостоящее лечение, и сейчас ему будут искать военного адвоката.
Дмитрий Пищиков, которого задержали военнослужащие ТЦК во время сопровождения актрисы Анджелины Джоли, оказался кандидатом в мастера спорта по боевому самбо. Он ограниченно годен и имеет редкое заболевание.
Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии 24 Каналу Вячеслав Шульга, председатель областной федерации по боевому самбо и бывший тренер Дмитрия Пищикова.
Что известно о Дмитрии Пищикове?
Вячеслав Шульга подтвердил, что сейчас Пищиков все еще находится в ТЦК. Ему удалось выйти на связь со своей девушкой. Ему будут искать военного адвоката.
По словам председателя областной федерации по боевому самбо, комиссию Пищиков прошел в 2025 году. Она подтвердила, что он ограниченно пригоден.
Кроме профессиональных травм спины, у него редкая болезнь суставов, которая встречается раз на 10 тысяч человек.
Вячеслав Шульга добавил, что лечение дорогостоящее, лекарства нужно принимать на постоянной основе.
Они задержали, держат. Для всех нас неожиданность. Какие основания для этого, я не понял. Он не в розыске,
– сказал экстренер.
Что известно о визите Джоли и задержании Пищикова?
5 ноября Анджелина Джоли посетила Херсон. Там она посетила местных детей, а от ОВА получила памятную монету.
Во время поездки ее кортеж остановили военнослужащие ТЦК, которые и задержали Дмитрия Пищикова. Он сопровождал актрису. Отмечается, что мужчина не имел военно-учетных документов.
Пищиков еще с начала войны волонтерит в Киеве и у него появилась такая возможность сопровождать важную гостью.
В то же время он продолжает работать тренером по боевому самбо в клубе TIGER в Кропивницком. Его воспитанник Симаченко Дмитрий в 2024 году в Польше стал чемпионом мира среди детей по комбат дзю-дзюцу.