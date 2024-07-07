"Россияне знают свое место": спикер ВМСУ о ситуации на море и перспективах вражеского флота

Военно-морские силы ВСУ – всегда переживали нелегкие времена, но с максимальной преданностью защищали Украину. Личный состав и командование ВМС находились под рашистским давлением фактически с момента восстановления государственности. Так, в 1992 году россияне вводили боевую технику в Новоозерное, где принимали присягу офицеры штаба будущего Черноморского флота. В Донузлаве проход наших кораблей блокировали ракетные катера и корветы, а во время бунта на корабле СКР-112 военные преступники и привлекали противолодочные самолеты и сторожевой корабль "Разительный". После присяги военными пункту управления главной базы Черноморского флота, рашисты и вообще задействовали подразделения десантников. Словом, Москва, имея имперские амбиции, никак не могла смириться с тем, что Украина имеет свое военное представительство в море. Именно поэтому Кремль годами создавал условия для упадка ВМСУ, переманивал моряков на свою сторону, угрожал и отбирал корабли в 2014-м, безжалостно и мощно атаковал в начале полномасштабного вторжения. Однако несмотря на постоянное пребывание в меньшинстве, несоизмеримость сил и средств, украинские моряки всегда оказывали достойный отпор исконному врагу.

О победе морских пехотинцев тайком рассказывать единицы выживших в Крынках оккупантов, о героических поступках матросов во время столкновений с врагом в воде пока мало что известно. Однако далеко не в последнюю очередь и благодаря им Украина сохранила доступ к морю. Из-за невероятной работы береговых ракетно-артиллерийских войск на дно отправился крейсер "Москва", а благодаря в том числе и операторам безэкипажных катеров ВМСУ, оккупанты были вынуждены бежать из Севастополя в Новороссийск.

О перспективах вражеской флотилии, невероятном опыте украинских моряков, а также о подготовке к совместным операциям в Черном море со странами-партнерами читайте интервью со спикером ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрием Плетенчуком.

Наш флот грабили дважды

В нашем обществе иногда бытует мнение, мол, мы смогли вытеснить группировку россиян из Черного моря, не имея при этом флота. Понятно, что сравнивать масштабы флотов нет никакого смысла, однако экипажи наших надводных кораблей вступали в бой с оккупантами. Расскажите, пожалуйста, какую роль сыграли ВМС в начале полномасштабки?

Прежде всего отмечу, что Украину грабили несколько раз. Первый раз во время распределения Черноморского флота. Российская Федерация пыталась забрать себе все, что было для нее важным. А некоторые вещи они банально украли. Например, единственный их авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Россияне высадили украинскую часть команды, и просто перегнали судно.

Второй раз это произошло уже в 2014-м, когда ЧФ России блокировал в бухтах украинские корабли. Некоторые из них оккупанты захватили, но не использовали. Так и разграбляли более 10 лет. С части – вынимали оборудование для использования на своих судах, а фактически пустые корабли потом уничтожали или использовали в качестве мишеней для надводных стрельб. Уникальной является ситуация с большим десантным кораблем "Константин Ольшанский", который беспощадно растащили в течение 9 лет, но потом решили восстанавливать. Ведь вернуть его в строй оказалось легче, чем починить БДК "Минск". Впрочем, по состоянию на сейчас в море он до сих пор не вышел.



Россияне собираются восстановить захваченный украинский БДК "Константин Ольшанский" / Фото с Defence Express

Что же касается обороны Юга, то враг, как бы ни пытался уничтожить остатки нашего флота ракетными ударами, ВМС сыграли свою роль. Пока не могу раскрывать суть операций, но в том числе и благодаря флотской корабельной группировке враги не смогли десантироваться в Одессе. Российские БДК были видны с некоторых многоэтажек, они обстреливали побережье из штатного судового вооружения, но так и не смогли приблизиться к берегу.

При этом нам надо понимать, что Военно-морские силы состоят не только из судов. За этот период войны в нашем штате произошло много изменений. Появились новые подразделения, даже некоторые роды войск. В ВМС создали, например, береговые ракетно-артиллерийские войска с "Нептунами" и "Гарпунами" на вооружении. Бригада дронов, вертолеты иностранного производства. Более того, есть еще и речная флотилия, и амфибийные средства для операций по высадке десанта. Словом, защищали подступы к нашим городам не только экипажи кораблей. В начале наступления рашистов, мы использовали все имеющиеся средства, и выполнили задачу на максимум.

Захватчики рассчитывали на то, что будут беспрекословно доминировать, но после ряда провалов были вынуждены смириться с тем фактом, что не могут контролировать море в полном объеме. Когда появился так называемый морской коридор, военные преступники пытались минировать пути для торговых судов. Как удалось обезопасить гражданские корабли от опасности?

Сначала был уничтожен флагман Черноморского флота России, а затем на дно пошел еще и спасатель "Василий Бех". Формально он был якобы предназначен для одних операций, но по факту его использовали для перевозки личного состава, боекомплекта и ЗРК "Бук", потому благодаря ему захватнический гарнизон мог удерживаться на острове Змеиный.



"Василий Бех" готовится к погружению / Скриншот из видео Osinttechnical

После нескольких ключевых операций на море, Украина вернула контроль над этой ключевой частью суши, которая позволяет контролировать гражданское судоходство во всей северо-западной части моря. Особенно на достаточно узком участке в районе Дуная и подходам к нашим портам. Поэтому мы сразу начали работу над уничтожением опасных предметов, патрулированием, и т.д. – чтобы суда не страдали от минной опасности. Эти задачи выполняем и сейчас. Потому что в море немало вражеских взрывных устройств, которые рашисты устанавливали для блокады Украины.

Со временем эти минные поля начинает переносить течением. В основном – в сторону Румынии, Болгарии и Турции, иногда мины находят в Босфоре. А наиболее циничное в этом то, что выбрасывали захватчики в основном те устройства, которые захватили в 2014-м на наших арсеналах. То есть по номенклатуре эти мины украинские. Такая двойная провокация.

Когда же надводным кораблям врага стало опасно находиться в северо-западной части Черного моря, они пытались минировать акваторию с помощью самолетов. Но после того, как их Су-24 отправился на корм рыбам, они эту практику прекратили. Так что сейчас наши ВМС имеют дело с теми боеприпасами, что были установлены ранее.

Насколько плотно заминированным можно считать Черное море?

Согласно некоторым оценкам, речь идет о 400 минах. Но эта цифра является очень приблизительной.

Чтобы посчитать хотя бы более-менее точно, надо проводить полноценный мониторинг с помощью соответствующих средств. Из-за того, что мины дрейфуют, невозможно и оценить территорию, которая является опасной. Поэтому оценивать плотность просто невозможно.

Печально то, что на той неделе на берег Одесской области выбросило мину времен Второй мировой... С последствиями этой войны будут сталкиваться не только наши дети, но и внуки.

Смотрите видео уничтожения морской мины на побережье Одесской области:

Нынешние международные учения Sea Breeze посвящены в частности теме разминирования. Иностранные партнеры перенимают опыт наших ребят, или все же больше учат нас? Или сейчас речь идет о подготовке стран Запада присоединиться к работам по разминированию нашей акватории?

Без всяких сомнений, мы можем поделиться с партнерами уникальным опытом работы в тех жестких условиях, в которых работаем. Мы делаем это не по книжке, не по протоколам, а в реалиях современной войны. Проведение разминирования, с которыми нам пришлось столкнуться, не прописано ни в одном учебнике. Потому что речь идет о выполнении миссий в условиях, когда в воздухе господствует вражеская авиация.

Но учимся и мы. В первую очередь, проведению противоминных операций в составе соответствующих групп. Насколько помню, в Европе есть две постоянные противоминные группы НАТО, в каждую из которых входят суда от разных стран альянса. Та группа, с которой мы работаем в этом году, состоит из немцев, эстонцев и французов. В 2023-м состав был другой. То есть нашим морякам надо уметь работать со всеми в одной команде, разговаривать на одном языке, и выполнять все задачи совместно. Это наша основная задача.

Однако противоминные операции – это не только работа кораблей в воде. Огромную работу приходится проводить штабам. Чтобы выстроить план операции, офицеры вынуждены определять районы, распределять ресурсы, рассчитывать все нюансы. И все это мы так же должны уметь делать согласно стандартам и протоколам НАТО. Это взаимодействие, которому учимся, может позволить в будущем рассчитывать на то, что партнеры присоединятся к разминированию Азово-Черноморского региона.

Смотрите видео с международных учений "Sea Breeze-2024":

Недавно стало известно, что Турция, Болгария и Румыния начали работы по обезвреживанию мин...

Они действуют за пределами нашей акватории. В территориальных водах стран-членов НАТО, они проводят операции своими силами. Поэтому мы, в принципе, не комментируем их действия. Но наш сосед – это общая проблема для всех. Вопрос безопасности гражданского судоходства напрямую прямо связан с экономической безопасностью стран. Море – это тот коридор, и дорога, которой пользуются все морские государства для того, чтобы осуществлять экспортно-импортные операции. И для Украины, например, это критически важно, потому что украинский экспорт на 90% зависит от моря.

Россияне знают свое место

После регулярных успешных атак безэкипажными катерами рашистская флотилия фактически сбежала из Севастополя. Осуществляют ли вражеские группировки какие-то задачи, кроме периодических обстрелов наших территорий?

Они даже организовать морскую логистику с материковой части в Крым силами Черноморского флота не могут. После потери нескольких БДК, сосредоточились на использовании паромов для перевозки грузов. То есть преступники традиционно прячутся за спинами гражданских. О заходах кораблей в северо-западную часть Черного моря речь вообще не идет.

Те корабли, которые не являются носителями крылатых ракет, сейчас никак не касаются действий в море, потому что для этого надо зайти в зону поражения наших средств. Они это не сразу поняли, но наступила стадия принятия.

Россияне поняли свое место, и практически не выходят в море. Проводили какие-то учения на Азове, но потом быстро вернулись в Новороссийск.

В Черном море осталась только подводная лодка, но это присутствие ради присутствия. Все остальные корабли пока находятся в пунктах базирования, а когда туда начинает прилетать, быстро выходят на внешний рейд, разбегаются, словно тараканы, чтобы их не задело. В таком режиме и существуют.

Есть ли у нас средства для борьбы с субмаринами, или россияне под водой чувствуют себя абсолютно безнаказанно?

Подводные лодки не могут постоянно находиться на глубине. Им так или иначе приходится возвращаться к пунктам базирования. Чтобы обезопасить себя от прилетов, рашисты даже разработали какое-то ноу-хау – во время загрузок в портах держат субмарины в полупогруженном состоянии, так что только ходовой мостик выглядит на поверхность.

А в целом, скажу так: в мире существуют средства противодействия подводным лодкам. Тем более в Черном море у рашистов не что-то чрезвычайное, а дизель-электрическая "Варшавянка". В Москве, конечно, рассказывают, что эти лодки проекта 636 какие-то супернезаметные, но противодействие им – вопрос наличия технического оснащения.

А можно ли в таком случае говорить, что мы не только выбили россиян, но и взяли акваторию под контроль? Или все же Черное море превратилось в основном в "серую зону"?

25 тысяч квадратных километров Черного моря является "серой зоной" (при общеэкономической зоне Украины в 70 тысяч кв. км, – 24 Канал). На этом участке никто не может полноценно закрепиться и господствовать. Мы там подставляемся под удары рашистской авиации, а они – под наши системы вооружения. Конечно, для нас вблизи Одессы, Черноморска, акватория более безопасна, чем где-то в открытом море ближе к Крыму. Однако выход из портов Херсона и Николаева крайне опасен, потому что в Днепро-Бугском лимане можно получить огневое поражение. Так же обстреливать рашисты могут с Кинбурнской косы. Там могут использовать даже ПТУРы, потому что расстояние позволяет это делать. Поэтому не зря более 6 десятков гражданских судов стоят заблокированы с начала полномасштабки.



Лиманы находятся в зоне досягаемости оружия оккупантов / Скриншот с Deepstatemap

Для россиян же "мертвой" зоной можно считать чуть ли не всю акваторию Черного моря. Если раньше захватчики позволяли себе заходить в западную или северо-западную его часть, то сейчас даже в центральной части им опасно. И возле Крыма, и в районе Керченского пролива также. Везде, куда может достать "Нептун" или морской дрон, для них смерть.

Почему враг давно массового не использовал "Калибры"

А как чувствуют себя носители "Калибров"? Просто иногда издалека стреляют?

Они, конечно, представляют для нас определенную опасность. Ракетных кораблей врага в Азово-Черноморском регионе восемь единиц. Однако назвать их эффективность высокой отнюдь нельзя. Давно не запускали более четырех ракет за залп. Да и эти "Калибры" наши силы ПВО уничтожают практически все. Как видим, их сейчас используют во время комбинированных атак для того, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны. Поэтому Черноморский флот сейчас практически выполняет задачи по охране своих пунктов базирования.

Есть ли какое-то объяснение тому, что "Калибры" очень давно не использовали массово? Потому что нет эффективности?

После бегства из Севастополя в Новороссийск "сверхдержава" полгода не могла заряжать там ракеты. Научилась это делать по крайней мере для подводных лодок. Сейчас проверяем, способны ли они загружать крылатые ракеты на надводные корабли. Почему же не применяли массово, сказать трудно. Их военно-промышленный комплекс поставлял "Калибры" в том же объеме, что и раньше – не слишком большом, но и не очень маленьком. Хотя с другой стороны, в условиях санкционного давления, с каждым разом строить ракеты им труднее и труднее. Потому что комплектующих иностранного производства в каждом изделии несколько десятков. Достать их – это своего рода квест.

Как безэкипажные катера изменили реальность

Брандеры стали настоящим геймченджером этой войны. Они поражали большие десантные корабли, Крымский мост, патрульные катера и еще много чего. При этом постоянно появляется информация о том, что эти БЭКи модернизируют. То с их помощью осуществляют дистанционное минирование, то ведут обстрел из установленных ракет РСЗО. Насколько мы технологически продвигаемся в развитии морских дронов? И ожидают ли россиян новые сюрпризы?

Морские беспилотные системы есть на вооружении в СБУ и ГУР, а также в наших подразделениях. Коллеги из спецслужб обычно предоставляют немного больше информации об этом, однако мы своего модельного ряда не раскрываем. Скажу только, что эти системы постоянно улучшаются. Разработчики учитывают результаты применений, внедряют новые возможности. Так что пусть о сюрпризах россияне будут узнавать уже по факту. Собственно, все могут видеть модернизацию по уже открытым данным. На катерах уже и системы залпового огня стоят, и ракеты противовоздушной обороны. И еще много чего можем.

Смотрите видео уничтожения БДК "Цезарь Куников" морскими дронами Magura V5:

Собственно, ВМС при участии Службы безопасности планировали операцию по установке мин. В результате два повреждения получил патрульный корабль "Павел Державин". Буксир, который шел ему навстречу, также подорвался.

Поэтому БЭКи – очень эффективное оружие, но они не являются панацеей. Когда мы находим какой-то способ влиять на нашего врага, он ищет варианты, как это нивелировать. И обычно находит через какое-то время. После этого, соответственно, мы ищем уже новый способ. Бесконечный круг модернизации и противодействия.

Россияне устанавливали боновые заграждения для защиты от атаки с моря. И о применении боевых дельфинов рассказывали. С первым все понятно – это физическое препятствие, которое приходится пробивать, а вот насчет дельфинов, они действительно способны помочь оккупантам?

Я не понимаю, как это может происходить. Начнем с того, что дельфинов могут себе позволить далеко не все страны в мире. Это сложно, дорого и, чтобы всем было понятно, у россиян их там в общем от пяти до десяти особей тех дельфинов. Это фактически те же собаки. Если на суше вы тренируете собаку, например, нападать, то в море эти же функции может выполнять дельфин. При этом эти животные, как правило, даже не осознают, что делают. Могут, играя, вытолкать водолаза на поверхность. Так что для противодействия диверсантам, которые направляются куда-то под водой, дельфины еще способны служить, однако использовать их для обнаружения безэкипажных катеров как-то невозможно и бессмысленно. Если у вас есть разнообразные средства противодиверсионной обороны, сонары, средства разведки подводной обстановки, какой смысл привлекать тренированных животных, я не понимаю.



Боновые заграждения в Севастопольской бухте / Снимок OSINT-аналитика Брейди Эфрика

Курс на деградацию. Полный вперед!

Согласно официальным данным, за более чем 2 года полномасштабного вторжения Черноморский флот россиян потерял более трети кораблей. А какое состояние у остатков флотилии и судов, которые относятся к другим группировкам? Недавно "Адмирал Левеченко" пригорел, и вообще в СМИ часто появляются данные о регулярных неисправностях кораблей.

Возьмем, например, российские фрегаты, то на них в основном устанавливали турбинные установки николаевского производства. После 2014-го Кремлю пришлось возвращаться к формату малых ракетных кораблей, потому что они могли комплектоваться меньшими двигателями. Изготавливали последние на заводе "Звезда" в Санкт-Петербурге объемом аж 1 единицу в год. Поэтому россияне были вынуждены обращаться за двигателями к тем странам, которые согласятся им их продавать.

Однако когда инженеры готовили целостный проект, разрабатывали судно под конкретный двигатель с одними расчетами, а в реальности оказалось, что доступны совсем другие узлы, то и вся система в комплексе работает соответственно. Да и советско-российское качество известно всем достаточно широко. Словом, у россиян большие проблемы. Они за 10 лет не смогли наладить у себя производство двигателей. Вот не могут и все. Даже несмотря на тот факт, что специалистов из Украины перетянули не один десяток, но все равно полный цикл запустить не могут. И обслуживать также не могут. Поэтому те разрывы логистических и производственных цепочек, которые произошли в 2014 и 2022 годах, рано или поздно дадут о себе знать. Какой-то срок определенные суда еще поработают, а потом придется заниматься "каннибализмом".

Российские ВМС безвозвратно встали на курс деградации. Конечно, они могут обращаться к таким "продвинутым" странам как Иран. Но технологические прорывы при этом будут просто невозможны. Есть еще Китай, но когда речь идет о поставках продукции военного назначения, то ситуация в отношениях Москвы с Пекином не такая однозначная.

Наш враг иногда демонстрирует способность очень быстро учиться, однако иногда его поступки невозможно никак объяснить. Например, продолжение строительства кораблей на заводе "Залив" в Севастополе. При чем, как говорится, они собираются достраивать не какие-то маленькие катера, а целые универсальные десантные катера. На что они рассчитывают?

Успехов им, что еще можно сказать? Пусть строят эти УДК рядом с "Аскольдом", его там легко найти по запаху обгоревшего металла. Так пусть строят. Мы подождем, когда работы будут практически завершены, а потом превратим в металлолом.



Малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" "Аскольд" после встречи с французской ракетой SCALP EG / Фото из телеграма Сергея Стерненко