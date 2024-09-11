Костин отметил, что в этот день обсуждается другая тема, а ответы пообещала предоставить пресс-служба ОГП. Впоследствии пресс-служба ОГП прислала официальный ответ.

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Какой результат служебного расследования в отношении Вербицкого

На конференции United for Justice в Киеве Костин отказался отвечать на вопрос журналистки о результатах служебного расследования против своего бывшего заместителя Алексея Вербицкого. Он отметил, что "сегодня другая тема", и добавил, что пресс-служба предоставит ответы позже.

Позже Офис Генерального прокурора прислал письменный ответ, в котором подтвердил завершение расследования в отношении Вербицкого. Однако информации о его результатах и о том, продолжает ли Вербицкий работать в ОГП, не было предоставлено.

Что известно о деле Вербицкого

Дмитрий Вербицкий выступает фигурантом в двух расследованиях "Схем". В первом рассказывается о том, что он живет в доме за полмиллиона долларов, который был куплен в шесть раз дешевле.

Во втором рассказывается о девушке Вербицкого Кристине Ильницкой, у которой появилось элитное имущество на сумму не менее 52 миллионов гривен. Интересным здесь является то, что у нее отсутствуют достаточные собственные официальные доходы.

Известно, что 1 июля Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с админдолжности заместителя генпрокурора Вербицкого. Он также сообщил, что продолжается служебное расследование.