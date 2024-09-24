Расследователи утверждали, что 24 августа Дмитрук пересек украинскую границу с Молдовой, а уже на следующий день ему сообщили подозрение в уголовном производстве из-за нападений на людей. Теперь издание The Independent отмечает, что Киев требует осуществить экстрадицию Дмитрука, но он это оспаривает.

Смотрите также Как вернуть Дмитрука в Украину и отдать правоохранителям: юрист назвал механизм

Возможная экстрадиция Дмитрука

Как вспоминают журналисты, Дмитрук является диаконом Украинской православной церкви (Московского патриархата). Недавно Верховная Рада приняла закон о запрете в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Соответствующий документ, который уже вступил в силу, может непосредственно повлиять на деятельность УПЦ МП.

Дмитрук, который является диаконом Украинской православной церкви, 24 сентября будет утверждать в Вестминстерском магистратском суде, что он – жертва политических притеснений со стороны правительства Зеленского из-за его поддержки церкви,

– констатировали накануне заседания журналисты.

В то же время уже бывший "Слуга народа", но действующий нардеп рассказал The Independent, что правительство Великобритании обеспечило ему безопасность после того, как он сбежал из Украины. По словам Дмитрука, у него нет личных проблем с президентом Зеленский, но он не согласен с политикой, которая "негативно влияет на его выборов" в Одессе.

Народный избранник, оправдывая свою позицию, вспомнил о священниках из УПЦ МП, которые находятся на передовой и помогают раненым.



Материал издания The Independent относительно нардепа Дмитрука / Скриншот сделан 24 Каналом

Обратите внимание! Текст британского издания The Independent вышел с заголовком, провозглашающим, что якобы президент Владимир Зеленский лично требует от Лондона экстрадиции Дмитрука, который является его "политическим оппонентом". Вместе с тем в материале подробно не разрыто вопрос связи УПЦ МП с Россией, а также причины объявления подозрения политику.

Вскоре издание LIGA.net со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что судебного процесса против Дмитрука в Британии пока еще нет. Как уверяют журналисты, информация, которая распространяется информационными ресурсами о "задержании Дмитрука", является вбросом россиян.

Смотрите также Как Артем Дмитрук выехал в Молдову: ГБР установило обстоятельства побега нардепа

Государственное бюро расследований объявило Артема Дмитрука в международный розыск после подозрения в нападениях на военнослужащего и правоохранителя. По версии следствия, находясь в Одессе несколько лет назад, политик вместе с сообщниками напал на сотрудника правоохранительного органа, который выполнял на тот момент свои служебные обязанности.

В ходе другой стычки, которая случилась в Киеве осенью 2023 года, у депутата возник конфликт с одним из граждан Украины, во время него он нанес мужчине несколько ударов, в частности в голову.