Отправлять и получать посылки в Украину в любое время суток теперь можно благодаря Meest. Одно из основных направлений оператора на 2021 год – развитие сети партнерских мини-отделений. В феврале компания установила рекорд на рынке почтовых услуг – количество мини-отделений Meest достигло отметки в 2 600 пунктов, 40% из них работают круглосуточно.

Открытие партнерских мини-отделений в компании считают логичным шагом по ряду причин: во-первых, из-за карантинных условий большинство людей уже не работает по типичному графику, поэтому работа почтовых пунктов в режиме 24/7 приобретает актуальность. Во-вторых, мини-отделения имеют важную цель – пункты предназначены для разгрузки собственных служб доставки ритейлеров и облегчения жизни потребителей, которые сейчас вынуждены стоять в очередях в обычные почтовые отделения. Эксклюзивным агентом Meest по внедрению этого почтово-логистического проекта выступает консалтинговая компания Retail & Development Advisor (RDA).

Упростили и саму процедуру доставки. Теперь создать и оплатить отправление можно заранее на сайте Meest или в мобильном приложении. Посылки принимают в упаковке клиента, то есть дополнительного времени и затрат на это также не требуется. Все это делает процессы в самом отделении более удобными и быстрыми. А отправления и получения посылки занимает всего несколько минут.

Пресс-служба группы компаний Meest:

"Формат партнерских мини-отделений не новый, такие пункты давно работают в Европе и в США, впрочем в Украине это почтовое направление до сих пор развивалось довольно медленно. Мы хотим перенять опыт европейских стран и перенести формат мини-отделений и на украинский рынок почтово-логистических услуг. Сейчас на уровне с поштоматамы, развитие сети – одно из приоритетных проектов компании на текущий год. Мeest уже имеет наибольшую сеть таких мини-отделений в стране, но мы и в дальнейшем планируем расширять свою партнерскую сеть. Надеемся, это сотрудничество пойдет на пользу и ритейлерам, и потребителям".

Воспользоваться услугами мини-отделений можно во всех крупных городах Украины, в том числе в их отдаленных районах. Пункты расположены в самых популярных партнерских заведениях Meest: сети заправок ОККО, кредитных отделениях KF.UA, продуктовых магазинах "Сим23 маркет" и "Везунчик и Нектар", строительных супермаркетах "Леокерамика", магазинах мобильной и бытовой техники ЖЖУК, а также в магазинах, спортклубах и в конце популярных локаций, которые ежедневно посещают потребители.