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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Днем работали, а ночью спали на лавке, – история украинцев в Чехии

128 Читати новину українською
Паспорт
Паспорт / sklepy.com.ua

Супружеская пара из Украины, пытаясь устроиться на работу заграницей, стала жертвой нечистых на руку дельцов, которые заставили их работать днем, а ночью спать на улице.

Об этом сообщает программа "Главная тема" на телеканале Украина.

Украинской паре в агентстве по трудоустройству заграницей предложили поехать в Прагу, пообещав предоставить не только работу, но и жилье. За свои услуги агентство попросило тысячу долларов за двоих.

"Пара подписала документы, заплатила первые 500 долларов за услуги агентства и села на самолет в Прагу. Фирма, как и обещала, сделала визы и приглашения на работу. А также дала контакты координаторов в Чехии", – сообщается в материале.

Однако, прилетев в Чехию, оказалось, что там их никто не ждет. Оказалось, чехи и не подозревали, что к ним должны прилететь Артем и Светлана. Также выяснилось, что супругам открыли не рабочие визы, а туристические.

Пара была вынуждена искать работу на месте и нашла фабрику, которая производила упаковки для парфюмерии.

"Там была работа для обоих, но не было даже где переночевать", – пишут журналисты.

"Выходит, там лавочка была, стол, и мы всю ночь на той скамейке и спали", – рассказал украинец Артем.

"А утром к ним подошел директор и сказал выходить на работу. Украинцы отказались и первым же поездом вернулись в Прагу. Заселились в самый дешевый отель и начали искать работу. Они съездили на несколько собеседований, но все отказывали, как только видели не рабочую, а туристическую визу", – сообщается в материале.

Теги: Новости Украины Чехия Рынок труда
Источник: 24 Канал
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