Днепр всколыхнула серия взрывов

Посреди дня 5 февраля в Днепре прогремели взрывы. Город под прицелом вражеских дронов.

Об этом информируют корреспонденты Общественного.

Что известно о взрывах в Днепре?

Отметим, что перед этим в 14:17 Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе БпЛА для города.

