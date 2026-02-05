Дніпро сколихнула серія вибухів

Посеред дня 5 лютого у Дніпрі прогриміли вибухи. Місто було під прицілом ворожих дронів.

Про таке інформують кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи в Дніпрі?

Зазначимо, що перед цим, о 14:23 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу БпЛА для міста. Повітряну тривогу оголосили близько 14:31. Звуки вибухів було чутно вже о 14:45.

Наразі офіційної інформації про можливі наслідки обстрілу немає. Втім, небезпека триває, тому закликаємо залишатися в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, 1 лютого, у неділю, російський БпЛА влучив у приватний будинок на околиці Дніпра. Під завалами загинуло подружжя. Жертвами стали Наталія та Руслан Кислові, які раніше виїхали з Покровського району через постійні обстріли. Разом із ними загинули їхні домашні тварини – коти й собаки, про яких дуже дбала Наталія.

Які наслідки попередніх обстрілів Дніпра та області?