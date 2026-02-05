Укр Рус
5 лютого, 14:47
Оновлено - 15:18, 5 лютого

Дніпро сколихнула серія вибухів

Тетяна Бабич
Основні тези
  • У Дніпрі 5 лютого пролунали вибухи.
  • Попередні обстріли призвели до знищення інфраструктури в Дніпропетровській області, включаючи приватні будинки та підприємства, а також жертви серед цивільного населення.

Посеред дня 5 лютого у Дніпрі прогриміли вибухи. Місто було під прицілом ворожих дронів.

Про таке інформують кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи в Дніпрі?

Зазначимо, що перед цим, о 14:23 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу БпЛА для міста. Повітряну тривогу оголосили близько 14:31. Звуки вибухів було чутно вже о 14:45.

Наразі офіційної інформації про можливі наслідки обстрілу немає. Втім, небезпека триває, тому закликаємо залишатися в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, 1 лютого, у неділю, російський БпЛА влучив у приватний будинок на околиці Дніпра. Під завалами загинуло подружжя. Жертвами стали Наталія та Руслан Кислові, які раніше виїхали з Покровського району через постійні обстріли. Разом із ними загинули їхні домашні тварини – коти й собаки, про яких дуже дбала Наталія.

Які наслідки попередніх обстрілів Дніпра та області?

  • У ніч на 3 лютого російські війська завдали потужного удару по Дніпропетровщині, застосувавши дрони-камікадзе та ракети. У кількох районах спалахнули пожежі.

  • У Слобожанській громаді Дніпровського району згорів автомобіль, пошкоджено житловий будинок. Вибухи пролунали в Роздорській, Раївській громадах Синельниківського району та в самому Синельниковому – там пошкоджено інфраструктуру, приватне підприємство, гараж, спалахнула пожежа.

  • Окремо ворог обстрілював Нікопольський район за допомогою FPV-дронів та артилерії. Під ударом опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Зруйновано інфраструктуру, чотири приватні будинки, три господарські будівлі та гараж.

  • Наприкінці січня російські війська завдали удару ударними БпЛА по Дніпру, влучивши в багатоповерховий житловий будинок. Тоді постраждали люди, зокрема дитина. Водночас чоловік з квартири, в яку влучив дрон, за кілька хвилин до удару вийшов і дивом залишився живим.