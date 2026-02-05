Дніпро сколихнула серія вибухів
- У Дніпрі 5 лютого пролунали вибухи.
- Попередні обстріли призвели до знищення інфраструктури в Дніпропетровській області, включаючи приватні будинки та підприємства, а також жертви серед цивільного населення.
Посеред дня 5 лютого у Дніпрі прогриміли вибухи. Місто було під прицілом ворожих дронів.
Про таке інформують кореспонденти Суспільного.
Дивіться також Росія завдала удару по залізниці у Сумській області: згорів "Вагон незламності", є поранена
Що відомо про вибухи в Дніпрі?
Зазначимо, що перед цим, о 14:23 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу БпЛА для міста. Повітряну тривогу оголосили близько 14:31. Звуки вибухів було чутно вже о 14:45.
Наразі офіційної інформації про можливі наслідки обстрілу немає. Втім, небезпека триває, тому закликаємо залишатися в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги.
Відслідковуйте загрозу для вашого регіону за допомогою онлайн-карти
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Нагадаємо, 1 лютого, у неділю, російський БпЛА влучив у приватний будинок на околиці Дніпра. Під завалами загинуло подружжя. Жертвами стали Наталія та Руслан Кислові, які раніше виїхали з Покровського району через постійні обстріли. Разом із ними загинули їхні домашні тварини – коти й собаки, про яких дуже дбала Наталія.
Які наслідки попередніх обстрілів Дніпра та області?
У ніч на 3 лютого російські війська завдали потужного удару по Дніпропетровщині, застосувавши дрони-камікадзе та ракети. У кількох районах спалахнули пожежі.
У Слобожанській громаді Дніпровського району згорів автомобіль, пошкоджено житловий будинок. Вибухи пролунали в Роздорській, Раївській громадах Синельниківського району та в самому Синельниковому – там пошкоджено інфраструктуру, приватне підприємство, гараж, спалахнула пожежа.
Окремо ворог обстрілював Нікопольський район за допомогою FPV-дронів та артилерії. Під ударом опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Зруйновано інфраструктуру, чотири приватні будинки, три господарські будівлі та гараж.
Наприкінці січня російські війська завдали удару ударними БпЛА по Дніпру, влучивши в багатоповерховий житловий будинок. Тоді постраждали люди, зокрема дитина. Водночас чоловік з квартири, в яку влучив дрон, за кілька хвилин до удару вийшов і дивом залишився живим.