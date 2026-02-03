Вместе с ними погибли и домашние животные – коты и собаки, о которых заботилась Наталья. Подробности трагической истории гибели супружеской пары рассказывает OBOZ.UA.

Кем были жертвы российского обстрела?

Сестра погибшей, Виктория Карманова, рассказала, что Наталье в конце декабря исполнился 51 год. По ее словам, она была жизнерадостным, открытым человеком с очень заразительным смехом.

В Днепр семья переехала в сентябре из-за постоянных обстрелов родного села Покровское Синельниковского района. Они арендовали дом на окраине города, ведь квартира не подходила для большого количества животных, которых Наталья не оставила на произвол судьбы и забрала с собой.

Арендное жилье было снято лишь на полгода, и в дальнейшем семья уже не могла позволить себе плату. По словам сестры, супруги планировали после завершения срока аренды вернуться домой, несмотря на опасность. Родственники отговаривали их от этого шага, но финансовые возможности были ограничены, и Наталья говорила, что люди как-то выживают - и они смогут.

В последнее время Наталья вела домашнее хозяйство, любила готовить, пекла и всегда щедро принимала гостей. Раньше она помогала отцу в небольшом деле по выращиванию рыбы.



Жертвы удара БпЛА по Днепру 1 февраля / Фото из фейсбука

Руслан работал водителем грузовика в "Новой почте", доставлял посылки даже в прифронтовые регионы, в частности в Донецкую область.

Для Натальи это был второй брак. От первого она имела взрослого сына Игоря, который считал Руслана своим отцом. Также у женщины остались двое маленьких внуков. Сейчас именно сын занимается оформлением документов, ведь все бумаги сгорели вместе с домом во время удара.

Стоит напомнить, что в ночь на 1 февраля Днепр снова подвергся вражеской атаке. Один из дронов попал прямо в дом, где жили супруги. Люди не выжили, дом почти полностью разрушен – уцелели лишь несколько стен.

Кто еще стал жертвами российских страны-агрессора?