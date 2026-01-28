Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Что известно о Наталье Прокопец?

Из-за российского массированного обстрела Одессы 27 января 2026 года погибла 52-летняя Наталья Евгеньевна Прокопец. Она занимала должность начальника отдела кадрового обеспечения Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета.

По словам коллег, Наталья была высококвалифицированным специалистом. Она посвятила много лет своей жизни службе в органах местного самоуправления города Одессы.

Коллектив Департамента, Одесский городской совет и его исполнительные органы выражают искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и ценил Наталью.

Она останется в наших сердцах как чуткий человек и прекрасная женщина, профессионал своего дела,

– добавили в Департаменте.

Что известно об атаке на Одесскую область 27 января?