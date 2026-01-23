Мужчина, в квартиру которого попал российский дрон, за считанные минуты до удара вышел из квартиры. Об этом сообщило Суспильне.
Как рассказал журналист, почти через сутки после атаки российского дрона в Днепре жителей верхних этажей дома начали пускать в поврежденный подъезд. Жителям позволяют забрать вещи, которые уцелели.
Рядом с изуродованной квартирой живет переселенка из Энергодара Марина. Она сообщила изданию, что в разрушенном "Шахедом" доме жил мужчина. Он чудом спасся.
В ней мужчина жил. С ним все хорошо, он за три минуты до удара вышел, остался жив. Я вчера с ним общалась. Он в шоке, сейчас у друзей находится. Там кошка у него была, видимо, погибла,
– добавила соседка.
Сама женщина во время атаки была на работе и узнала о прилете от других людей. В ее квартире выбило окна и двери, а часть вещей пришлось выбросить. Марина отметила, что планирует переехать жить к детям.
Какие последствия обстрела Днепра?
В результате атаки России по жилому дому в Днепре, ранены семь человек, в том числе ребенок. ГСЧС спасли 16 жителей.
Сейчас в многоэтажке нет отопления, воды и электроснабжения. Возле места удара работают волонтеры. Также действует штаб помощи тем, чье жилье было повреждено.
В то же время жители нижних этажей рассказали Суспильному, что смогли переночевать в своих квартирах.