Мужчина, в квартиру которого попал российский дрон, за считанные минуты до удара вышел из квартиры. Об этом сообщило Суспильне.

Как Днепр пережил российскую атаку?

Как рассказал журналист, почти через сутки после атаки российского дрона в Днепре жителей верхних этажей дома начали пускать в поврежденный подъезд. Жителям позволяют забрать вещи, которые уцелели.

Рядом с изуродованной квартирой живет переселенка из Энергодара Марина. Она сообщила изданию, что в разрушенном "Шахедом" доме жил мужчина. Он чудом спасся.

В ней мужчина жил. С ним все хорошо, он за три минуты до удара вышел, остался жив. Я вчера с ним общалась. Он в шоке, сейчас у друзей находится. Там кошка у него была, видимо, погибла,

– добавила соседка.

Сама женщина во время атаки была на работе и узнала о прилете от других людей. В ее квартире выбило окна и двери, а часть вещей пришлось выбросить. Марина отметила, что планирует переехать жить к детям.

Какие последствия обстрела Днепра?