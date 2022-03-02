Война в небе

Украинской армии приходится оперативно принимать вызовы. По информации полиции, в Днепре и Кривом Роге работают "антидроновые группы".

Стоит внимания В судно под флагом Бангладеша, которое стоит в порту Ольвия, попала ракета России

Сообщается, что сбивают все подозрительные беспилотники в небе.

Заметим, что состоянием на 2 марта в войне против Украины Россия потеряла 5 840 военных. Также наши войска обезвредили 30 самолетов, 31 вертолет и до 211 танков.

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