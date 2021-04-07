Военнослужащий Вооруженных сил Украины привлечен к дисциплинарной ответственности из-за языкового скандала в школе №11 в Днепре. Мужчина угрожали провести "беседу" с учеником, который требовал разговаривать на украинском.

Руководство ВСУ также вынесло кадровые решения в отношении других военнослужащих, причастных к инциденту. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

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Он отметил, что Министерство обороны провело служебное расследование в отношении ситуации, которая сложилась в Днепре 18 февраля 2021 года в школе № 11.

Вследствие этого были подтверждены факты языкового скандала с участием военных ВСУ.

По результатам проведения служебного расследования офицеру Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, который принял непосредственное участие в споре из-за проведения мероприятия на русском языке, объявлено "о неполном служебном соответствии",

– прокомментировал языковой омбудсмен.

И добавил, в отношении других виновных должностных лиц были приняты кадровые решения.

Языковой скандал с участием военных в Днепре: главное

18 февраля 2021 года представители военкомата пришли в школу №11 в Днепре с целью агитировать школьников поступать в военные вузы.

Военные общались с детьми на русском. Из-за этого один из одиннадцатиклассников неоднократно делал им замечания, чтобы они разговаривали на украинском языке.

В ответ они начали угрожать парню "беседой".

Языковой омбудсмен Тарас Кримень 24 февраля обратился к министру обороны Андрею Тарану. Он требовал объяснить ситуацию, которая произошла в днепровской школе, и провести служебное расследование.​



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