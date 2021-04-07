В Днепре наказали военного, который затравил ученика из-за украинского языка
Военнослужащий Вооруженных сил Украины привлечен к дисциплинарной ответственности из-за языкового скандала в школе №11 в Днепре. Мужчина угрожали провести "беседу" с учеником, который требовал разговаривать на украинском.
Источник:Фейсбук Тараса Креминя
Руководство ВСУ также вынесло кадровые решения в отношении других военнослужащих, причастных к инциденту. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
К теме В школе Днепра произошел скандал из-за нежелания военных говорить на украинском языке
Он отметил, что Министерство обороны провело служебное расследование в отношении ситуации, которая сложилась в Днепре 18 февраля 2021 года в школе № 11.
Вследствие этого были подтверждены факты языкового скандала с участием военных ВСУ.
По результатам проведения служебного расследования офицеру Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, который принял непосредственное участие в споре из-за проведения мероприятия на русском языке, объявлено "о неполном служебном соответствии",
– прокомментировал языковой омбудсмен.
И добавил, в отношении других виновных должностных лиц были приняты кадровые решения.
Языковой скандал с участием военных в Днепре: главное
- 18 февраля 2021 года представители военкомата пришли в школу №11 в Днепре с целью агитировать школьников поступать в военные вузы.
- Военные общались с детьми на русском. Из-за этого один из одиннадцатиклассников неоднократно делал им замечания, чтобы они разговаривали на украинском языке.
- В ответ они начали угрожать парню "беседой".
- Языковой омбудсмен Тарас Кримень 24 февраля обратился к министру обороны Андрею Тарану. Он требовал объяснить ситуацию, которая произошла в днепровской школе, и провести служебное расследование.
Поделиться новостью