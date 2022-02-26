В Днепре обнародовали разъяснения относительно выстрелов, которые были слышны утром в районе перекрестка проспекта Поля и Пушкина утром 26 февраля.

К теме Участились случаи, когда стреляют по патрульным машинам или воинским частям, – МВД

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что над зданием облсовета и обладминистрации в воздухе был обнаружен квадрокоптер. Дрон сбили.

Прошу всех – никаких фейерверков, никаких дронов. Они все будут сбиваться. Сейчас нашим военным не до шуток,

– сказал он.

Огромное количество людей обращается в центры набора в территориальную оборону в Днепре. Поскольку действующие подразделения уже укомплектованы личным составом, власти решили развернуть дополнительные подразделения.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Телеграм "Днепр областной":

Разъяснения по выстрелам, которые были слышны утром в районе перекрестка проспекта Поля и Пушкина сегодня утром.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что над зданием облсовета и обладминистрации в воздухе был обнаружен квадрокоптер. Дрон сбили. "Прошу всех — никаких фейерверков, никаких дронов. Они все будут сбиваться. Сейчас нашим военным не до шуток", — сказал глава облсовета.