Уже второй раз за день в Днепре раздается сигнал воздушной тревоги. Горожан призывают быть осторожными, а также отправляться в убежища, ведь это может спасти жизнь.

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В Днепре готовятся к встрече оккупанта

Горожане в Днепре активно готовятся ко "встрече оккупанта". Посреди улиц лежат тонны мешков с песком, а жители города продолжают строить баррикады. Все для того, чтобы сдержать возможное наступление российских военных.

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