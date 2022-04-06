Автоматы и боеприпасы 51-летний депутат хранил на территории собственного фермерского хозяйства. Об этом сообщили в Национальной полиции 6 апреля.

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Правоохранители установили, что арсенал оружия попал в народный избранник вместе с гуманитарной помощью, поступившей из других областей Украины,
– говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства мужчину полицейские обнаружили и изъяли:

  • автомат АКС и 9 магазинов к нему;
  • почти 600 патронов калибром 7,62 миллиметра;
  • свыше 100 патронов калибром 5,45 миллиметра;
  • 5 корпусов гранат РГД-5;
  • 3 впали в гранат;
  • дуло к пулемету Калашникову;
  • 2 гранатометы РПГ-22;
  • сигнальная шашка.

Зброя Поліція Депутати ДніпроОружие, которое прятал депутат / Фото Нацполиции

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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