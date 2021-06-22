Впоследствии авто злоумышленников остановили. Оказалось, что водитель транспорта был навеселе. Пили ли накануне алкоголь другие участники "группировки" – не сообщили.

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На Дніпропетровщині Вкарали козу П'яні Автомобіль Мікроавтобусом
Автомобиль, на котором угоняли козу / Фото патрульной полиции Днепропетровской области

Как поймали злоумышленников

  • О похищении козы полиции сообщила владелица животного.
  • Она рассказала, что злоумышленники были на синем микроавтобусе.
  • Патрульные получили ориентировку и отправились на поиски.
  • Вскоре они обнаружили похожее авто на соседней улице.
  • После остановки, правоохранители обнаружили в автомобиле следы пребывания животного.
  • Однако самой козы там уже не было.
  • Также патрульные заметили, что у водителя есть признаки алкогольного опьянения.
  • Поэтому его попросили пройти тест на Drager.
  • В крови злоумышленника обнаружили 2,59 промилле алкоголя.
  • Поэтому на него сразу составили протокол за вождение навеселе
  • Также на место вызвали следственно-оперативную группу.
  • Впоследствии она должна дать квалификацию действиям злоумышленников.
  • Нашли ли все же похищенную козу – неизвестно.

На Дніпропетровщині Вкарали козу П'яні Автомобіль Мікроавтобусом
Результат теста на алкоголь водителя после похищения козы / Фото Патрульной полиции Днепропетровской области