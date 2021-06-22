Впоследствии авто злоумышленников остановили. Оказалось, что водитель транспорта был навеселе. Пили ли накануне алкоголь другие участники "группировки" – не сообщили.
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Автомобиль, на котором угоняли козу / Фото патрульной полиции Днепропетровской области
Как поймали злоумышленников
- О похищении козы полиции сообщила владелица животного.
- Она рассказала, что злоумышленники были на синем микроавтобусе.
- Патрульные получили ориентировку и отправились на поиски.
- Вскоре они обнаружили похожее авто на соседней улице.
- После остановки, правоохранители обнаружили в автомобиле следы пребывания животного.
- Однако самой козы там уже не было.
- Также патрульные заметили, что у водителя есть признаки алкогольного опьянения.
- Поэтому его попросили пройти тест на Drager.
- В крови злоумышленника обнаружили 2,59 промилле алкоголя.
- Поэтому на него сразу составили протокол за вождение навеселе
- Также на место вызвали следственно-оперативную группу.
- Впоследствии она должна дать квалификацию действиям злоумышленников.
- Нашли ли все же похищенную козу – неизвестно.
Результат теста на алкоголь водителя после похищения козы / Фото Патрульной полиции Днепропетровской области