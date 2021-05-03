В одной из церквей Новомосковска на Днепропетровщине помощник священника забирал пожертвования верующих из корзины и клал в карман. Это происходило именно в момент освящения пасхальных корзин.

Впоследствии кражу заметил священник, однако ему не дали возмутиться люди. Видео этого инцидента сняли и опубликовали в сети прихожане.

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В подписи к видео написали, что это происходило в главной церкви Новомосковска. Но название храма не указали.

Помощник священника Ярослав успел положить в карман одно из пожертвований. Однако, когда он попытался это сделать снова – не удалось. Как раз тогда священнослужитель с кропилом повернулся, чтобы позвать молодого человека.

На это священник возмутился и два раза спросил ворует ли парень деньги. Однако из толпы его попросили продолжить освящение, а уже потом разбираться. Как впоследствии наказали вора – неизвестно.

Помощник священника ворует деньги верующих: видео телеграм-канала "Х*****й Днепр"

Обратите внимание! В Киево-Печерской лавре в воскресенье, 2 мая, на пасхальную литургию собралось много людей. Они полностью заполнили храм, а о социальной дистанции никто даже не вспомнил.