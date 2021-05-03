Воровал пожертвования верующих из корзины: видео курьеза с помощником священника
В одной из церквей Новомосковска на Днепропетровщине помощник священника забирал пожертвования верующих из корзины и клал в карман. Это происходило именно в момент освящения пасхальных корзин.
Источник:телеграм-канал "Х*****й Днепр"
Впоследствии кражу заметил священник, однако ему не дали возмутиться люди. Видео этого инцидента сняли и опубликовали в сети прихожане.
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Подробнее об инциденте
В подписи к видео написали, что это происходило в главной церкви Новомосковска. Но название храма не указали.
Помощник священника Ярослав успел положить в карман одно из пожертвований. Однако, когда он попытался это сделать снова – не удалось. Как раз тогда священнослужитель с кропилом повернулся, чтобы позвать молодого человека.
На это священник возмутился и два раза спросил ворует ли парень деньги. Однако из толпы его попросили продолжить освящение, а уже потом разбираться. Как впоследствии наказали вора – неизвестно.
Помощник священника ворует деньги верующих: видео телеграм-канала "Х*****й Днепр"
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