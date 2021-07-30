Детали жуткой аварии

Трагедия случилась около 19:30 на автодороге Н-08 сообщением Днепр – Запорожье. С управлением не справился 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf.

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Водитель въехал в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который двигался в попутном направлении. После этого машины выехали на встречную полосу. Микроавтобус перевернулся и столкнулся с Daewoo Lanos и грузовиком Daf-CF.

По данным телеграм-канала "Днепр Сейчас", Mercedes-Benz Sprinter перевернулся, а легковушка вылетела в кусты. В то же время водитель Daewoo Lanos двигался во встречном направлении и шел на обгон грузовика. Однако он врезался в перевернутый микроавтобус.



В Днепропетровской области в ДТП попали 4 автомобиля

Что известно о пострадавших

30-летний водитель Mercedes погиб на месте происшествия.

Водитель и 3 пассажиров Daewoo Lanos получили травмы. Известно, что среди них есть дети в возрасте 5 и 13 лет. Их отвезли в больницы.

Обратите внимание! Правоохранители открыли уголовное дело из-за нарушения правил безопасности дорожного движения. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают.