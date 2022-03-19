Такую информацию сообщил председатель Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко во время брифинга.
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Куда поехала гуманитарная помощь
По словам Резниченко, решение о передаче гуманитарной помощи на Херсонщину было принято вечером 18 марта. Фуры с медикаментами и продуктами отправились на следующий день в те населенные пункты области, где есть проход.
Мы начали помогать соседним областям, тем, где есть возможность передать гуманитарную помощь,
– подчеркнул председатель Днепропетровской ОВА.
Добавим, что две из двенадцати фур загружены медикаментами, остальные – продуктами, детским питанием и средствами гигиены.
Фуры с гуманитарной помощью отправились с Днепропетровщины на Херсонщину / Фото Днепропетровска
Фуры с гуманитарной помощью отправились с Днепропетровщины на Херсонщину / Фото Днепропетровска
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