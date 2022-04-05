Трагедия из-за неосторожности произошла утром 5 апреля. Женщина взорвалась на взрывчатке сразу, когда взяла ее в руки.

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Около 7 часов утра в селе Новоселовка Покровского района. Как установили правоохранители, 47-летняя местная жительница взорвалась на взрывном устройстве, когда взяла его в руки. От полученных ран женщина умерла,

– пишут в полиции.

Правоохранители призывают людей не касаться подозрительных предметов. Как только вы заметили боеприпас, сразу сообщите об этом в ГСЧС и полицию.

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