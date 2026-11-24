Об этом сообщает Reuters.

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Что Папа Франциск писал о дьяволе и аде?

Книга под названием "Личный дневник Папы Франциска" была опубликована во вторник, 24 ноября. В нее вошли записи, которые понтифик делал в небольшом блокноте с 1992 года по август 2024 года. Издание подготовил кардинал Виктор Фернандес – близкий соратник Франциска, которого он в 2023 году назначил главой доктринального ведомства Ватикана.

В дневниках Франциск описывал три случая, когда ему казалось, что он видел Дьявола. Один из них, по его словам, произошел уже во время понтификата – на встрече с представителями Ватикана.

"Я не могу забыть сильный хрип в его голосе"– писал Франциск об одном из таких видений. Он также отмечал, что Господь помог ему покинуть ту встречу и таким образом освободил его.

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Отдельная запись от июня 2018 года посвящена видению входа в ад.

Прошлой ночью я увидел вход в ад. Я заглянул туда, чтобы немного посмотреть, и это меня напугало. Я схватил розарий как оружие. Я благодарю Господа за эту помощь– отметил он.

Кардинал Фернандес в комментариях к записям рассказал, что Франциск считал этот период самым тяжелым духовным испытанием в своей жизни. Понтифик чувствовал, что постоянно борется, чтобы не поддаться демоническому искушению.

Период духовных испытаний, согласно записям Франциска, начался в 2021 году. В декабре 2022 года он описывал, что его состояние было связано не только с духовной борьбой, но и с трудностями управления Католической церковью и необходимостью принимать сложные решения.

Все это смешалось с проблемами управления, давлением в связи с решениями, которые нужно было принимать, а также засухой и опустошением– писал понтифик.

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Франциск также размышлял об отношении к людям, которые его критиковали. В частности, в 2023 году он объяснил, почему не стал публично упрекать неназванного представителя Ватикана, который негативно отзывался о нем.

По словам кардинала Фернандеса, Папа не хотел превращаться в человека, манипулирующего другими ради собственных целей.

(Франциск) ответил, объяснив, что в своем сердце он испытывает сильное чувство, что Бог не хочет, чтобы он стал кукловодом, который использует людей и манипулирует ими для собственного удобства– пересказал Фернандес.

Что Франциск писал о будущем Папе Льве XIV?

В дневниках также есть упоминания о событиях понтификата Франциска. В частности, он возвращался к скандалу в Чили в 2018 году, когда его резко критиковали за то, что он отверг обвинения в сексуальном насилии и сокрытии преступлений в адрес одного из епископов.

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Позже Франциск признал, что недооценил серьезность ситуации.

"Я опустошен из-за ситуации в Чили. Мне было трудно признать то, что произошло в Чили; я не думал, что это настолько серьезно"– написал он в 2021 году.

Отдельно кардинал Фернандес привел оценку Франциска в отношении Роберта Прево, который в мае 2025 года стал его преемником и принял имя Лев XIV. Покойный понтифик называл его "замечательным пастором, щедрым миссионером и безупречным человеком".

Также Франциск положительно отзывался о кардиналах Роберте Саре и Герхарде Мюллере, которые были среди его самых ярых критиков. Сару он характеризовал как человека с "утонченной духовной чувствительностью", а Мюллера, несмотря на его внешнюю резкость, считал хорошим человеком.

Сборник содержит 160 страниц записей. Это первые опубликованные посмертно дневники Папы Римского за несколько десятилетий. Сам Франциск возглавлял Католическую церковь 12 лет и умер в апреле 2025 года в возрасте 88 лет.